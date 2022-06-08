Безопасные города: сеть надежных бомбоубежищ

Сьогодні росія не просто веде війну проти України – вона застосовує найбільш жорстокі та ганебні практики, спрямовані безпосередньо проти цивільних осіб.

Постійна загроза ракетних обстрілів зачепила всіх жителів України, незалежно від того, у якому регіоні вони живуть.

Це нові реалії, до яких ми маємо бути максимально адаптовані.

Населені пункти України мають стати безпечнішими та краще підготовленими до будь-яких атак. А найперший із базових елементів безпечного міста – це мережа надійних та сучасних бомбосховищ.

Яка ситуація з бомбосховищами сьогодні?

В Україні загалом недостатньо надійних укриттів. А значна частина тих укриттів, що функціонують, не відповідає вимогам базового забезпечення необхідним. Вони не обладнані евакуаційними виходами, не під’єднані до систем водопостачання та водовідведення, не пристосовані для зберігання харчових продуктів, не доступні для осіб з інвалідністю.

Для того, щоби суттєво змінити таке становище, ми, понад 40 народних депутатів, зареєстрували законопроєкт № 7398. Він передбачає зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", а також Кодексу цивільного захисту.

Законопроєкт є рамковим документом, що задає ключові вектори для розгортання мережі безпечних та сучасних укриттів.

Безпека у фокусі під час планування міст

Планування та забудова територій має обов’язково враховувати укриття та інші безпекові питання. У законопроєкті ми пропонуємо законодавчо зобов’язати включати до регіональної та місцевої містобудівної документації окремі розділи щодо безпеки.

Тобто у генпланах регіонів та населених пунктів, детальних планах територій мають міститися конкретні інженерно-технічні рішення для цивільної безпеки, зокрема й щодо розміщення та оснащення бомбосховищ.

Аналогічна вимога розповсюджується й на комплексні програми відновлення територій після наслідків бойових дій. Про це йдеться в законі № 7282, що вже прийнятий парламентом та очікує на підпис президента.

У разі відсутності розділу щодо заходів безпеки – затвердження містобудівної документації заборонено.

Отже, усі нові планування та забудови, зокрема і відбудова зруйнованого під час війни, буде фокусуватися на безпеці.

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Надійніші новобудови та громадські будівлі

Наступний рівень – безпосередньо проєктна документація об’єктів будівництва. Йдеться про об’єкти, що підпадають під обидві вимоги:

за класом належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

на яких постійно перебуватимуть понад 50 або періодично – понад 100 осіб.

Проєктна документація на такі будівлі має передбачати заходи цивільного захисту, а також враховувати принципи безбар’єрності для маломобільних груп та осіб з інвалідністю. Невідповідність цим вимогам є підставою відмовити в прийнятті об’єкта в експлуатацію. Це допоможе отримати більш надійні та доступні новозбудовані багатоквартирні будинки, офісні приміщення, підприємства, заклади торгівлі тощо.

Також ми хочемо запровадити ще один інструмент для покращення планування шкіл, садочків, лікарень, закладів торгівлі, харчування та інших типових громадських будівель. Йдеться про запровадження проєктної документації повторного використання. Такі проєкти обов’язково повинні мати позитивну експертну оцінку, що свідчитиме про їхню високу якість та надійність. Під час складання та оцінки проєктної документації – у пріоритеті заходи безпеки та наявність сучасних бомбосховищ.

Вимоги до бомбосховищ – врахований досвід Ізраїлю

Якими саме мають бути нові бомбосховища буде визначено окремо – у планах внесення змін до Державних будівельних норм. Наразі фахівці розробляють відповідні норми, вимоги та інженерно-технічні рішення. Водночас враховується досвід Ізраїлю, як ледь не єдиної розвиненої країни, яка живе під постійною загрозою повітряних атак.

У вимогах до житлових новобудов, освітньої та медичної інфраструктури в Ізраїлі прописане обов’язкова наявність бомбосховищ – так, як ми пропонуємо це зробити в Україні. Завдяки такій вимозі бомбосховища сучасного типу є у всіх будинках в Ізраїлі, що збудовані після 2004 року.

У старих будинках, де не облаштовано бомбосховищ сучасного типу встановлюють спеціальні бетонні бункери у дворах. Схожим чином ми пропонуємо спростити будівництво окремих укриттів в Україні, зокрема поруч зі старою забудовою.

У разі будівництва та експлуатації таких окремих захисних будівель – зробити можливою передачу комунальної та державної землі у власність чи користування фізичним або юридичним особам.

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Що робити із бомбосховищами, які вже існують?

Серйозна проблема, зокрема у великих містах – приміщення, які насправді є бомбосховищам, є в приватній власності або оренді та використовуються як магазини, спортзали чи кафе. Часто в таких випадках вони не готові до використання у якості укриттів. Для розв’язання питання ми пропонуємо змінити відповідальних за утримання, фінансування та підготовку бомбосховищ.

Наразі в Кодексі "Цивільного захисту" ця відповідальність лежить на балансоутримувачі об’єкта. Ми плануємо розширити відповідальність також на користувачів та власників.

Також передбачається, що Кабмін розробить новий типовий договір для оренди приміщень із бомбосховищами державної та комунальної власності. Ключовою особливістю таких договорів стане істотна умова – можливість розірвання договору в односторонньому порядку в разі порушення вимог. У випадку розірвання договору орендар зобов’язаний звільнити захисну споруду протягом 24 годин.

Термінова підготовка бомбосховищ

Важливе потенційне нововведення в Кодекс цивільного захисту – підготовка мережі бомбосховищ до прийому населення протягом 12 годин. Тобто, у разі переведення держсистеми цивільного захисту в режим підвищеної готовності, усі придатні до укриття об’єкти не залежно від форми власності повинні бути готові в термін до 12 годин. Детальний порядок приведення в готовність має визначити Кабмін. Зокрема передбачається за необхідності звільнити укриття від майна третіх осіб.

Також в наших подальших планах – створення єдиного державного реєстру бомбосховищ. Це допоможе систематизувати дані та краще контролювати стан укриттів по всій країні.

Усі вищезазначені заходи не є вичерпними, проте вони закладають основу для створення мережі сучасних, надійних укриттів, готових для оперативного розгортання в разі небезпеки.

Розраховую на підтримку нашого законопроєкту від громадськості та колег по парламенту. Впроваджуймо нові підходи до убезпечення міст та сіл України.

Олена Шуляк

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