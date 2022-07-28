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Маркиян Галабала
кандидат юридических наук, судья Высшего антикоррупционного суда

Прочь от Москвы! Ко Дню Украинской Государственности

Четверг, 28 июля 2022, 11:00

Сьогодні вперше відзначаємо День Української Державності. На фоні збройної агресії російської федерації особливо гостро відчувається, що ми і є державою, що держава не є чимось чужим та віддаленим.

Разом з тим, протягом декількох останніх століть український народ жив у правовому просторі чужих держав-імперій. І парадокс полягає у тому, що українці були одночасно і творцями цих імперій, і їх жертвами.

Наприклад, неабиякий вплив на творення російської імперії починаючи з XVIII століття здійснили етнічні українці: Псковський і Новгородський митрополит Феофан Прокопович, статс-секретар Катерини ІІ та імперський канцлер Олександр Безбородько, дипломат і міністр внутрішніх справ, особистий друг Олександра І Віктор Кочубей.

Такі генеральні секретарі ЦК КПРС, як Микита Хрущов та Леонід Брежнєв зростали на Донеччині та Січеславщині відповідно. Михайло Горбачов народився в селянській родині вихідців із Росії та України, а його тесть Максим Титаренко був залізничником із Чернігівщини.

Однак асиміляція ніколи не буває односторонньою. Згадаймо австрійського ерцгерцога Вільгельма Франца фон Габсбурга-Лотрінґена, який захопившись українцями та їх визвольними змаганнями на початку ХХ століття став до лав Українських січових стрільців та отримав ім’я Василя Вишиваного. Микола Хвильовий, справжнє прізвище якого Фітільов, – відомий прозаїк, поет, росіянин за національністю, член КПУ став у двадцятих роках ХХ століття автором гасла "Геть від Москви!".

Годі згадувати і феномен українізації президентів сучасної України. Українізації, що відбувається із плином строку їх повноважень.

Тисячі етнічних росіян, враховуючи кадрових військових часів СРСР, боронять нині Батьківщину від путінських загарбників.

У XVII столітті Китай також був захоплений маньджурами, їхня династія Цинь керувала Піднебесною до 1911 року. Завойовники засвоїли мову та культуру підвладного народу, з часом фактично повністю асимілювалися – китаїзувалися. Щось схоже відбувається і з росіянами в Україні – те, що не врахував злочинець путін!

Маркіян Галабала, суддя Вищого антикорупційного суду, кандидат юридичних наук

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: историяукраинцы
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