О каком мире мечтали в Лугано и как это превратить в действие

Інший світ

Це світ, у якому росіяни не стирають з лиця Землі міста та людей. Починаєш обережно відчувати, який він, одразу після перетину кордону, а тоді знаходиш цьому підтвердження в очах, заклопотаних чимось дуже буденним, європейців, які жодного разу не чули звуку сирен та вибухів бомб.

Це світ, у якому ставлення до України вже стало іншим – не як до країни з недорозвиненою демократією, а як до сильного і потрібного Європі партнера, як до суспільства, яке "на сто років попереду за Швейцарію", бо має "Дію".

В цьому світі інші перспективи та інший рівень партнерства для України.

40 країн приїхали не просто висловити свою солідарність з нашим народом у боротьбі за демократичні цінності, але і запевнити в підтримці нашого війська всім необхідним, запропонувати свою підтримку в відбудові, пообіцяти піклуватись про наших громадян, яких прихистили, і дати грошей на нашу відбудову.

Безпечний світ

Безпека Європи стала можливою, бо Україна стала щитом. Дружні сусіди називають наших воїнів "ангелами", які захищають від війни їхні та інші народи, які можуть стати наступними, і бояться цього. Британія ставить найвищу планку в постачанні зброї та навчанні наших воїнів, і це змушує всіх інших тягнутись за нею.

Постачання озброєння не було темою конференції, але було умовою за замовчуванням для того, щоб говорити про все інше.

Відео- та фотокадри з поруйнованих росією міст на кожному кроці нагадували вельмишановному панству західного світу, як близько ця війна, і, яка вона реальна.

Перспективи членства у НАТО лунали вже не як щось недосяжне, а як усвідомлена потреба Європи посилити свою боєздатність. Втім, у Лугано було більше заготовок, аніж готовності діяти тут і зараз.

Україна повинна мати підтримку німців, італійців, французів та інших народів Європи, і тоді їхні лідери будуть змушені діяти більш рішуче. Допоки виборці країн заходу підтримують нас як людей, нам вдаватиметься нарощувати підтримку зброєю та грошима. Саме вони тиснуть на політиків, які ухвалюють рішення.

В сучасному світі ми можемо миттєво розповідати людям з інших країн про звірства, які чинить росія проти нас.

М'яка сила впливу стала визначальною для обсягу зброї та грошей, які ми отримуємо.

Ми маємо великий простір для боротьби з російською пропагандою в інших країнах. Ми повинні невтомно розповідати правду. Зараз час перезапустити комунікацію до людей заходу з новою силою, і так втримати та наростити підтримку зброєю.

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Справедливий світ

Покарання росії за всі вчинені проти наших людей та країни злочини мають бути невідворотними: за тортури, вбивства дітей, руйнування шкіл та лікарень, знищення пам`яток культури, мародерство та все інше, принесене агресором, зло. Готовність заходу судити та допомагати збирати докази для такого суду є.

Захист верховенства права має також стати справою честі для кожної демократичної країни. Кожна держава чи корпорація, яка продовжує торгівлю з агресором, купує в росії вкрадене у нас зерно і зберігає комфортну енергозалежність, має усвідомлювати, що цим порушує принципи верховенства права.

Навіть якщо зараз європейським лідерам може здаватись, що такі дії або бездіяльність ніяк не вплинуть на процеси в їхніх бюрократичних та бізнес-структурах, то щонайменше це має всі шанси стати прецедентом ігнорування верховенства права, який може повести за собою низку негативних наслідків, боротись з якими буде складніше.

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Справедливість всередині країни почнеться з судової реформи. Вона є умовою інтеграції в Євросоюз, отримання фінансування для повоєнної відбудови та залучення інвестицій.

Слова про реформи тепер лунають не як батіг чи докір, а як щось саме собою зрозуміле, як те, що має втілюватися паралельно тій допомозі, яку отримує наша держава.

Складається враження, що на рівні управлінців ЄС та уряду України вже є домовленість про невідворотність процесу змін на шляху до членства в ЄС. Нам залишається тримати руку на пульсі, аби ці зміни відбувались, і щоб їхня якість була найвищою. Через війну Україна отримала небачену раніше єдність ЄС щодо нашої ролі в об`єднаній Європі, і це той шанс, яким ми зобов`язані скористатись, щоб відновити справедливІсть і повернути світ до балансу.

Відбудована Україна і новий світ

"Краще, ніж було" – "building back better" – це меседж всіх делегатів західного світу, який був головною тезою Лугано.

"Україна може вирости з цієї війни сильнішою країною, з сильнішими інституціями, більш сталою економікою. Це не лише наш інтерес, це наш моральний обов’язок" – це слова Урсули Фон Дер Ляєн, глави Єврокомісії. Саме на базі платформи структури, яку вона очолює, Європа пропонує формувати стратегічні пріоритети спільної роботи та змін в Україні, широко та проактивно залучати міжнародних стейкхолдерів. А головне – всі дії з відбудови повинні базуватися на потребах українців, а зміни впроваджуватися на принципах доброго врядування.

Щоб отримати допомогу, кошти на відбудову та інтегруватись в ЄС, Україна має розширювати й поглиблювати реформи, планувати відбудову інклюзивно та з урахуванням реальних потреб українців, а також забезпечити прозорість та підзвітність процесу витрачання коштів.

Начебто прості речі, але великі виклики для нашої влади. Їй доведеться здійснити квантовий стрибок у побудові демократії та перейти від електоральної до сталої системи, коли громадяни не просто делегують владу через вибори, але безпосередньо є співтворцями вироблення політик.

А ще знайти бажання та сили для боротьби з високопосадовою корупцією, віддати процес вироблення політик уряду та місцевому самоврядуванню, а не зав’язувати все на Офісі Президента.

У нас вже є децентралізована система публічного врядування, яка серед іншого зробила нас такими сильними у цій війні, і саме на неї ми маємо покладатись у відбудові.

Від того, як сучасні українські еліти відповідатимуть на ці виклики, залежатимуть обсяги фінансування нашої відбудови коштом і публічного, і приватного сектору. Іншими словами, розвинена та багата Україна 2030, яку презентували у Лугано, стане реальністю, якщо всі учасники її відбудови дотримаються взятих на себе зобов`язань.

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У громадянського суспільства нині як ніколи багато роботи. В усіх своїх формах воно має стати співучасником змін, взаємодіяти з владою всіх рівнів та бізнесом, генерувати та пропонувати альтернативні шляхи вирішення складних проблем, стежити за прозорістю та підзвітністю, і наполегливо змушувати владу вивести нас на новий рівень розвитку.

Поки ЗСУ створюють нам вікно можливостей, ми не маємо права його втратити. Це та мрія, яка не просто виведе Україну на новий рівень, але і задасть новий тон у розвитку західного світу. Здійснити її – значить вибороти гідне місце серед лідерів демократичного світу, і працювати над цим треба вже зараз, в тилу.

Марія Левонова

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