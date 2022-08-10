Украина может стать "лабораторией" новой жизни в XXI веке

Спецпроект НАПК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"

Широкомасштабная война против Украины проявила наши травмы и слабости, но при этом усилила доверие, сострадание, взаимодействие и духовные устремления нашего общества.

В конце концов цивилизационные изменения, которые сейчас с нами происходят, могут сделать Украину примером для других стран мира.

Об этом мы говорили в ходе интервью для спецпроекта НАПК.

В нашем бытии, нашем тождестве есть глубокие травмы. В целом, если посмотреть на историю ХХ века, украинцев как народа и государства могло и не быть.

Одна за другой шли геноцидные волны, которые были направлены на то, чтобы полностью стереть нас с лица земли либо же превратить в биомассу или рабов.

С 1914 по 1950 год на территории Украины 15 миллионов человек были убиты, либо же они умерли неестественной смертью.

Историки считают, что с 1932 по 1945 годы прошлого века украинская земля была самой опасной территорией в мире. Тимоти Снайдер метко назвал ее кровавыми землями.

Эта травма не могла пройти бесследно. Мы видим, как на людей повлияли пять месяцев войны: посттравматический синдром есть как у военных, так и у гражданских, в частности у детей. А в ХХ веке такие ужасы были долговременными, переходящими из поколения в поколение.

Мы только теперь смогли понять эту травму, идущую сквозь поколения, и идентифицировать ее последствия.

Основным следствием травмы, на мой взгляд, является то, что нам часто не хватает взаимного доверия.

Учитывая, что в тоталитарной системе внешние факторы или люди были опасными, нужно было научиться надевать маску, выстраивать фасад, ставить стену. И уже через эти защитные механизмы украинцы поколениями смотрели на внешний мир и строили отношения с другими.

Такая чрезмерная защита, безусловно, необходимая во время террора и преследований, сегодня усложняет жизнь.

Ведь доверие – это основной капитал в гражданском обществе. Это система, основанная не только на законах, где есть риски наказаний, но и система доверия, более глубоких человеческих отношений, взаимной любви.

Более того, недоверие является предпосылкой для коррупции, пронизывающей и наш бизнес, и политику, и образование, и медицину.

На взаимном доверии строится система налогов, а также нечто такое простое и обыденное как жизнь обычного подъезда многоквартирного дома.

Думаю, каждый украинец может идентифицировать в своей жизни, как на нас влияет тоталитарная травма.

Поэтому эту многоуровневую длительную травму недоверия вылечить окончательно можно только любовью, ответственностью, терпеливыми, добрыми отношениями, которые постепенно создают доверие, а не уничтожают его.

Полагаю, что это уже происходит. Через Майданы и войну, через великие жертвы и страдания, мы совершаем паломничество: от страха и недоверия к другому – к достоинству и уважению.

Приехав в Украину уже третий раз за последние два месяца, вижу, как те круги, с которыми я имел возможность общаться, работают как ульи, где каждая пчелка знает свою задачу – говорят мало, не жалуются и не тратят сил на лишние эмоции.

Происходит системный труд: помощь армии, помощь ближнему. Собственно, это и есть гражданское общество, и оно отличает Украину от России.

Опыт войны и ответа всего общества на экстремальные вызовы в горизонтальном сетевом общении и сетевом труде должны быть перенесены в Украину будущего.

У нас есть система, которая во многом все еще отражает советские структуры. Когда-то был партком и советский областной совет – сейчас есть украинский областной совет в том же доме, более-менее с аналогичными пропорциями и даже с похожими рабочими отношениями.

Сегодняшний молодой человек, сегодняшний способ производства, сегодняшний способ коммуникации уже не пирамидальны. Современный человек функционирует сетевым образом – через многовекторное общение и сетевое сотрудничество.

И такой рефлекс и сетевой стиль должен перейти в наше высшее образование, в нашу школу и систему государственного управления.

Я думаю, что война будет ускорять эти процессы.

Война продолжается, но я считаю, что нужно быть чуткими к тому, что мы пережили, считывать знаки времени.

Эта война декларирует и окончательно завещает потомкам, которые ее переживут, что так, как мы жили до войны, дальше нельзя. Надо действовать так, как мы действовали во время войны: в солидарности, взаимной помощи, отходя от чисто материальных ценностей. Нужно зафиксировать, что мы поймем о нашем прошлом и нашей победе.

Верю, что Украина может стать лабораторией новой жизни в XXI-ом веке. При условии, что с нами останется то, что завораживает мир сейчас – готовность отдавать свою жизнь за принципы, за правду.

Хочется верить, что это дает пример другим обществам, и что мы этот пример сохраним и для себя тоже.

Владыка Борис Гудзяк, президент УКУ, глава Сената, архиепископ и митрополит Филадельфийский УГКЦ в США

Проєкт "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Мета проєкту – окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією. В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.

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