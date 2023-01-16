Конфискация российских активов: что на самом деле предполагают последние изменения в бюджете США

Напередодні нового року світовий інформаційний простір вибухнув новинами про нові зміни до американського бюджетного законодавства, які дозволять США конфіскувати активи російських приватних осіб та скерувати їх до України для цілей післявоєнного відновлення.

Оскільки офіційний текст не був опублікований ще протягом тривалого часу, усі новини містили загальний опис запропонованих змін, посилаючись на коментарі американських політиків в соціальних мережах та інші джерела в Конгресі.

Отримавши офіційний текст, ми детально дослідили, що саме було прийнято і чи дійсно ухвалені зміни до бюджету США нарешті відкриють шлях до швидкої та ефективної конфіскації активів росіян в США для отримання їх Україною.

29 грудня 2022 року Президент США Джо Байден підписав фінальний текст фундаментального Закону про Державний бюджет на 2023 рік (Consolidated Appropriations Act, 2023). Станом на 5 січня 2023 року цей закон уже набрав чинності.

В цілому закон містить багато цікавих положень і особливі акценти зроблені саме на Україні та її фінансуванні. Проте особливий інтерес викликає одна із поправок, успішно проголосована Сенатом США ще 22 грудня.

Поправка, запропонована сенаторами Ліндсі Гремом (Республіканська партія), Шелдоном Уайтхаузом та Майклом Беннетом (Демократична партія), прямо зазначає про можливість Міністерства юстиції США в особі Генерального прокурора США передавати Державному секретареві США доходи від майна, конфіскованого в осіб, на яких були накладені санкції.

В подальшому, Державний секретар США в рамках виконання Закону про міжнародну допомогу (Foreign Assistance Act, 1961) може використовувати ці надходження для надання зовнішньої допомоги Україні задля "усунення шкоди, нанесеної російською агресією в Україні".

Зміст поправки

Отже, про яку саме конфіскацію, майно та осіб йде мова?

Щодо процедур, то самим законом та іншими актами не встановлюється окремий механізм такої конфіскації. Реалізації та подальшій передачі в якості міжнародної допомоги підлягає майно конфісковане за кримінальним вироком або в рамках цивільної конфіскації в цілому (розділ 46 глави 18 Кодексу США), або за процедурою конфіскації у осіб та організацій, задіяних у рекеті та корупції (racketeering activities), що охоплює дуже широке коло злочинів в розумінні американського законодавства (параграфи 1962, 1963 розділу 96 глави 18 Кодексу США).

Ухвалені зміни стосуються таких видів майна:

Майно, яке перебуває у володінні, власності або контролі осіб, на яких було накладено санкції відповідними наказами президента США.

Майно, яке було задіяне у порушенні режиму накладених санкцій, із посиланням до конкретних наказів Президента, які стосуються санкцій, накладених на російські урядові установи, російських приватних осіб та осіб, що співпрацювали з ними (Виконавчий наказ 14024 від 15 квітня 2021 року, яким встановлено блокування та заборона будь-яких операцій щодо майна російських урядових установ та окремо визначених категорій осіб, які співпрацювали з Росією у певних сферах; Виконавчий наказ 14039 від 20 серпня 2021 року щодо блокування майна осіб та організацій, повʼязаних і з порушенням європейської енергетичної безпеки; Виконавчий наказ 14066 від 8 березня 2022 року про заборону імпорту певних товарів та нові інвестиції до російського енергетичного сектору; Виконавчий наказ 14068 від 11 березня 2022 року про заборону імпорту певних товарів та нових інвестицій).

Законом також встановлені часові обмеження щодо застосування цього механізму – він стосуватиметься майна, конфіскованого до 1 травня 2025 року.

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Наслідки для України

Ключовими субʼєктами, що підпадатимуть під дію таких положень, є російські олігархи, урядовці та інші представники російської еліти. Проте із тексту цієї поправки можна зробити декілька висновків, які свідчать, що поправкою не було запроваджено фундаментальних змін до американського законодавства, тож говорити про початок швидкої та ефективну конфіскацію активів окремих росіян на користь України ще зарано.

По-перше, як уже зазначалося вище, метою поправки не є запровадження якоїсь нової процедури конфіскації, а виключно надання окремим посадовим особам права передавати конфісковане майно Україні в рамках міжнародної допомоги.

Це означає, що конфіскація таких активів відбуватиметься в загальному порядку, і для того, щоб це сталося, необхідно довести, що мало місце правопорушення. Такими підставами можуть бути доведені факти вчинення особами відмивання коштів, шахрайства, корупційних злочинів тощо, або наявність підстав для здійснення цивільної конфіскації того чи іншого майна.

Відомо, що Білий дім ще з весни 2022 року планує адвокатувати зміни до Акту про організації, задіяні у вимаганні та корупції (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO), за якими будь-яке порушення та обхід накладених президентом санкцій вважався б "racketeering activity".

Відповідно, уповноваженим органам та особам не доводилося б шукати та доводити факт вчинення злочину для кожного із правопорушень, а також вони б змогли швидше здійснювати конфіскацію такого майна із певними особливостями процедури. Вочевидь, саме через це автори поправки і виділили конфіскацію за racketeering activities окремо. Проте, станом на сьогодні, такі зміни ще не набули чинності.

Отже, доведення вчинення злочину або наявності підстав для цивільної конфіскації все ще має відбуватися відповідно до особливостей кожного окремого випадку.

По-друге, за загальними формулюваннями як щодо кримінальної так і щодо цивільної процедури в американському законодавстві конфіскації підлягає майно, що прямо використовувалося у вчиненні правопорушення, або яке має прямий звʼязок із таким майном, а також доходи, прямо або непрямо отримані від здійснення правопорушення (виключення становить тільки конфіскації майна осіб, повʼязаних із вчинення актів тероризму).

Отже, розраховувати на конфіскацію та передачу "усього та будь-якого майна", що належить російським олігархам та політикам в США в короткостроковій перспективі не варто.

Закон, який прийняв американський Конгрес, про Державний бюджет на 2023 рік в цілому є дуже позитивною новиною і має надзвичайно важливе значення для України, особливо положення, які дозволяють скеровувати конфісковане майно олігархів, політиків та інших підсанкційних осіб на допомогу України.

Проте варто врахувати, що така конфіскація відбуватиметься за загальною кримінальною чи цивільною процедурою, яка має багато обмежень та запобіжників, займатиме тривалий час в кожному індивідуальному випадку. Тому попереду ще багато роботи над створенням швидкого та ефективного механізму компенсації України за отримані втрати і збитки.

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