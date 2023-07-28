Запад должен активно инвестировать в поддержку Украины, чтобы не дать России времени на восстановление

Захід ризикує надати Кремлю можливість продовжувати війну, якщо не забезпечить стійкий контрнаступ України.

Затримки та фрагментарна допомога – саме те, що дозволило Росії перегрупуватися перед українським контрнаступом.

Захід не повинен чекати результатів поточної фази контрнаступу. Замість цього він має допомогати Україні зберегти набраний темп, щоб перешкодити Росії відновити свій військовий потенціал і продовжити війну.

Обговорення Заходом перспектив і термінів контрнаступу України спотворено бажанням останнього домогтися швидких перемог і спробами Росії представити контрнаступ України як провальний. Однак при обговоренні контрнаступу України потрібно враховувати наступні реалії.

Україна, за підтримки Заходу, домоглася суттєвих військових результатів за останні 17 місяців.

Україна завадила Кремлю досягти своїх початкових цілей у цій війні – вторгнутися і завоювати Україну за лічені дні. Звела нанівець багато здобутків Росії, звільнила близько 75 тисяч квадратних кілометрів своєї території та завадила Росії встановити контроль навіть над Донбасом – попри те, що Росія окупувала більшу частину регіону протягом останніх восьми років. Також Україна двічі змогла перехопити ініціативу на полі бою – влітку 2022 року та навесні 2023 року.

Не можна очікувати, що контрнаступ, який триває, буде швидким і легким для України; він за своєю суттю є важким з кількох причин:

Росія встигла перегрупуватися і підготуватися до неминучого українського контрнаступу. Українські війська зараз стикаються з підготованими оборонними позиціями Росії, включаючи величезні мінні поля та багаторівневі польові укріплення, а також частково відновлені російські сили.

Україна робить спроби проведення загальновійськових операцій без переваги в повітрі та з обмеженими можливостями для маневрування, такими як протиповітряна оборона, що є надзвичайно складним завданням. Крім того, у контрнаступальних сил України був обмежений час для підготовки до великого наступу.

Україна, на відміну від Росії, оптимізує свої операції, щоб зберегти свої власні війська ціною більш повільного просування.

Українські сили, проте, просуваються вперед і адаптуються. За оцінками ISW, за п'ять тижнів Україна звільнила близько двох третин того ж обсягу території, який російські війська захопили більш ніж за шість місяців.

Українські війська адаптували свою тактику після початкових невдач і все більш успішно використовують невеликі атаки піхоти, підкріплені прицільним вогнем, для прориву російської оборони.

Масштабні механізовані прориви, яким НАТО навчило українські контрнаступальні бригади, є неймовірно складними та не є єдиним варіантом, доступним українським військам, які не зазнають поразки лише тому, що використовують інші підходи. Українські удари продовжують виводити з ладу ключові російські наземні лінії зв'язку.

Російські війська стурбовані просуванням України в декількох районах, в тому числі у Бахмуті.

Українські сили продовжать звільняти територію і народ України за належної підтримки Заходу. Україні ще належить долучити основну частину своїх сил до контрнаступальних операцій і розгорнути основні зусилля. Хоча Кремль і перегрупував свої війська і явно має намір адаптуватися до затяжної війни, все ще вдається до напівзаходів для відновлення своїх сил і мобілізації російської оборонно-промислової бази.

Локалізовані контратаки Росії навряд чи призведуть до чогось більшого, ніж тактичні вигоди. Ці фактори передбачають збереження вікна можливостей для України, але це вікно не можна сприймати як щось само собою зрозуміле.

Надання Україні можливості звільнити свій народ і територію залишається найважливішою вимогою для збереження суверенітету України та забезпечення довгострокових інтересів США, включаючи запобігання майбутнім нападам Росії на Україну, які втягнуть США і Європу в ту ж проблему, але в гірших умовах.

Захід повинен винести ключовий урок з минулого року та активно інвестувати в підтримку України, щоб не дати Росії часу на відновлення. Восени 2022 року Україна провела дві успішні контрнаступальні операції. Проте не змогла скористатися невдачами Росії на полі бою в грудні-січні в ході ще однієї контрнаступальної операції, частково через те, що підтримка Заходу відставала від потреб України на полі бою.

Український контрнаступ мав би шанс продовжитися ще тоді, якби Захід послідовно забезпечував Україну ресурсами для контрнаступу з того моменту, коли російський наступ досяг кульмінації в липні 2022 року.

Перепочинок на полі бою дозволив Росії стабілізувати свої оборонні рубежі, посилити наступ у Бахмуті та підготувати додаткові наступальні операції в Луганській області. Це дало Кремлю можливість виставити Україну переможеною у світовому інформаційному просторі.

Це також дозволило Кремлю нормалізувати нові наративи в російському націоналістичному інформаційному просторі, який зазнав значних потрясінь після неодноразових невдач Росії на полі бою у 2022 році.

Тож Заходу варто винести уроки з наслідків того, що він не почав сповна виділяти ресурси Україні для проведення послідовних контрнаступальних операцій, як тільки початковий російський наступ досяг кульмінації в липні 2022 року, і активно виділяти ресурси для подальших українських операцій, щоб залучити додаткові передові можливості (реактивні літаки, вогневі потужності великої дальності) і, що не менш важливо, допомогти Україні відновити свої сили та продовжити підготовку до проведення широкомасштабних комбінованих збройних операцій.

Захід також повинен зосередитися на тому, щоб дати Україні можливість робити те, що працює в цьому оперативному середовищі, а не те що, на думку Заходу, вона мала б робити.

Більш того, тривала ініціатива України – це можливість використовувати слабкість Кремля. Обмежена здатність Кремля швидко оговтуватися після послідовних невдач є відомою вразливістю, яку Захід повинен допомогти Україні використати, щоб забезпечити собі найбільш вигідну позицію. Послідовна ініціатива України, ймовірно, ускладнить здатність Кремля продовжувати війну.

Росія майже завжди адаптується в динамічному та інформаційному просторі, якщо їй дати час. Кремль активно інвестує у відновлення Збройних сил і зусилля оновлення своєї оборонно-промислової бази – зусилля, які можуть мати обмежені результати зараз, але з часом матимуть значний вплив.

Однак швидка адаптація не є сильною стороною Кремля. Якби українські контрнаступальні операції продовжилися в грудні 2022 – січні 2023 року, російські війська не змогли б так ефективно стабілізувати лінії зіткнення і, ймовірно, були б витіснені з більшої кількості територій України.

Крім того, не зрозуміло, наскільки добре Кремль зміг би контролювати інформаційний простір під час тривалих українських наступів. Послідовні невдачі на полях битв призвели до шоку в російському націоналістичному просторі – ключового електорату Путіна, на який він спирається у підтримці війни та свого режиму, – і прискорили ланцюжок подій, які призвели до повстання Пригожина.

Тривалі українські операції на полі бою, які безперервно – навіть якщо і поступово – витісняють російські війська з території України, ймовірно, ускладнять здатність Путіна продовжувати війну. Це, ймовірно, завадить Росії обдумано відновити боєздатність війська, необхідну для утримання окупованих територій, і скорегувати внутрішні наративи, щоб пояснити зростаючий розрив між цілями і засобами Путіна в цій війні – особливо з огляду на те, що здатність Путіна контролювати внутрішній наратив піддається все більшому сумніву.

Захід також повинен протистояти російським пасткам. Чим краще спрацює ця стратегія (чим більше Захід зможе допомогти Україні зберегти динаміку на полі бою), тим більша ймовірність того, що Кремль скористається ілюзією перспектив мирних переговорів, щоб маніпулювати прийняттям рішень Заходом з метою уповільнення військової підтримки України.

Темп наступу – це ключовий вимір можливостей у цій війні. Збереження української ініціативи, ймовірно, посилить загрозу здатності Росії продовжувати війну. І навпаки, будь-який перепочинок для Росії на полі бою надасть Кремлю можливість закріпити досягнуті успіхи та відновити російські сили для майбутніх атак.

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