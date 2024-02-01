Прогресс "Формулы мира": Давос и новые перспективы для Украины

Реалізація "Формули миру" – стратегії завершення війни й післявоєнного врегулювання, яку запропонував Президент Зеленський – поступово стає ближчою.

Нещодавно в Давосі відбулась зустріч радників з нацбезпеки за участі 82 країн та міжнародних організацій. Це вже четверта зустріч і учасників стає все більше – під час попередньої на Мальті було 66.

Єдність щодо підтримки України зміцнюється, а те, що в 2022 році здавалось фантастикою поступово стає реальністю. На давоській зустрічі виступали представники тих країн, яким раніше не було ніякого діла до того, що відбувається в Україні. І вони потрохи починають розуміти, що без миру не буде стабільності, безпеки, і що країни без ядерної зброї, або такі, що від неї відмовилися – незахищені.

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Також активно проявили себе країни BRICS – своїми виступами вони демонструють Росії, що готові сідати за стіл переговорів з Україною для відновлення світового порядку, системи безпеки, вирішення гуманітарних проблем.

Міжнародна спільнота не зацікавлена в тривалій війні. Це було зрозуміло одразу в 2022 році. Важливо інше. Чим далі, тим більше країн та впливових глобальних інституцій погоджуються, що завершення війни – це не просто припинення вогню, яке насправді є вигідним агресору, а саме перемога України. І разом зі збільшення підтримки зростає тиск на рф.

Так, наприкінці 2022 року США посилили вторинні санкції, що вже призводить до ускладнень співпраці російських фінансових установ із банками Туреччини та Китаю, які залишались чи не єдиним каналом зв’язку зі світовою фінансовою системою. Та це лише окремі кроки. Для досягнення миру потрібно впровадження комплексний дій, які чітко сформульовані в "Формулі миру".

"Формула миру" – це 10 компонентів:

забезпечення радіаційної та ядерної безпеки, усунення перешкод для поставок продовольства, захист енергетичної системи, звільнення полонених та повернення депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості разом із виплатою компенсацій постраждалим, усунення наслідків війни в навколишньому середовищі, гарантії недопущення ескалації в майбутньому, документально закріплене завершення війни.

Саме комплексне втілення всіх цих пунктів гарантує спокійне мирне майбутнє для нашої країни і світу. На зустрічі в Давосі відбулось обговорення з 6-го по 10 пункт, адже перші п’ять презентували на Мальті. Проте я зупинюсь на пункті 7, адже саме над його реалізацією працюю разом із командою.

Відновлення справедливості – важливий елемент для завершення війни. Для України принципово не дати рф уникнути відповідальності, адже агресор буквально випалює вогнем кожен метр нашої землі, вбиває, ґвалтує, знущається над громадянами. Чим далі, тим таких злочинів стає більше.

Наше завдання зробити так, щоб кожен епізод мав наслідки для агресора – суди, трибунал, виплати компенсацій. Це все інструменти, які українська сторона прагне задіяти для досягнення бажаної справедливості. Деякі ми створюємо з нуля. Наприклад, Міжнародний компенсаційний механізм хоч і базується на аналогічних рішеннях, що створювались після війн минулого, але є також унікальним, адже ми знаходимось в умовах, коли країна-агресор в принципі відкидає ідею справедливого відшкодування.

Загалом, складовими для досягнення справедливості наразі є наступні елементи, та саме їх ми презентували у Давосі під час презентації пункту 7 "Формули миру" – "Відновлення справедливості": відповідальність рф за воєнні злочини, за злочини проти людяності, агресію та геноцид, а також компенсації усім постраждалим. Саме на компенсаціях і хочу зупинитися. Для цього розробляється Міжнародний компенсаційний механізм.

За резолюцію Генасамблеї ООН, у листопаді 2022 року, яка дає зелене світло механізму, проголосували 94 країни. Потім було створено Реєстр збитків (складову механізму). Отже, на якому ми зараз етапі: завершується стадія затвердження категорій збитків, правил та процедур, запускається цифрова платформа Реєстру для фіксації звернень.

У розробці структура та підписання міжнародного договору про Міжнародний компенсаційний механізм (створення міжнародної компенсаційної комісії та фонду). І не менш важливий аспект – наповнення Компенсаційного фонду для виплат: розробка та втілення юридичних підстав для конфіскації суверенних активів рф, заарештованих по всьому світу.

Поступово йде рух по всіх цих напрямках. Не все дається легко, адже міжнародне право базується на угодах та балансі інтересів, а тому потрібно вести кропітку співпрацю буквально з усіма країнами. Та все ж є дії партнерів, які задають орієнтири для інших. Яскравий приклад – "Угода про співробітництво у сфері безпеки", яку Ріші Сунак та Володимир Зеленський підписали в січні 2024 року в Києві. Окремо там передбачено пункт "Відшкодування втрат, шкоди і збитків, завданих російською агресією". Відповідно до нього, Велика Британія бере на себе зобов’язання блокувати суверенні активи рф, що знаходяться в юрисдикції Сполученого Королівства, до того моменту, коли рф відшкодує всі збитки, що завдала Україні та громадянам.

До того ж, Велика Британія демонструє всебічну підтримку України в розробці варіантів механізмів для забезпечення відшкодування збитків, що є важливим сигналом напередодні саміту G7 у лютому. І, дивлячись на приклад Великої Британії, на давоській зустрічі почалися консультації щодо ухвалення двосторонніх безпекових угод з боку Нідерландів, Франції, Німеччини, Румунії, а зацікавленість у таких перемовинах висловили ще 15 держав.

Про конфіскацію активів рф все активніше говорять у США, а серед можливих шляхів втілення ідеї в Європі називають випуск репараційних облігацій, які будуть підкріплені замороженими суверенними активами рф в якості забезпечення, а якщо агресор відмовиться платити репарації у відповідності до норм міжнародного права, то такі облігації будуть виплачені за рахунок заморожених суверенних активів. Поки що важко сказати, чи буде реалізований такий формат, чи знайдено інший. Проте важливо пам’ятати, що ще рік тому таке обговорення на міжнародному рівні взагалі було б неможливим, а країни ухилялись від запитів України конфіскувати активи рф.

Однак повернемось до позитивних змін у Давосі. За результатами обговорення "Формули миру" приймаюча сторона та співголова зустрічі безпекових радників Швейцарія та Україна погодили прескомюніке, де чітко зафіксовано – безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки.

Наступний крок: підготовка та проведення Глобальної зустрічі лідерів країн та урядів. І про проведення такого саміту у Швейцарії вже є домовленості на рівні лідерів Швейцарії та України. Це принципові дипломатичні кроки, які свідчать, що все більше країн розуміє необхідність перемоги України для підтримки міжнародної системи безпеки. Звичайно, кількість учасників зустрічі в Давосі чи будь-де ще не змусить росіян у ту саму секунду зупинити злочинну агресію, чи припинити вбивства українців. Проте чим більша підтримка, тим більше впевненість України в міжнародних гарантіях, коли війна нарешті закінчиться. І так само це стосується 7-го пункту "Формули миру", а отже все ближче момент, коли російські активи будуть нарешті працювати на відновлення України.

Ірина Мудра

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