Как фирмы Гринкевича опустошают Фонд ликвидации: что стало дороже в 5 раз

Фірми Гринкевича, які паратизували на закупівлях Міноборони, пробралися і до Фонду ліквідації.

1 лютого пройде засідання комісії з розподілу коштів Фонду – 11,2 млрд грн, залишків з минулого року та невикористаних розпорядниками коштів.

Усі 276 заявок, які розглядатимуть – заявки, на які виділяли гроші минулого року. От тільки частина з них, завдяки фірмам Гринкевича, стали дорожчими у 2-5 разів.

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Новий проєкт від Гринкевича: 4 мільярди замість 850 мільйонів

Серед заявок на фінансування – масштабні проєкти Великого будівництва, які раніше вже намагалися віддати фірмам Гринкевича.

Зокрема, це проєкт Великого будівництва – Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. Усі тендери на цей об'єкт, вигравали фірми, пов'язані з родиною Гринкевичів.

Проєкт був розроблений ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ", що належить скандальному бізнесмену. Тендери на 147 млн грн провели в перші місяці повномасштабної війни та віддали іншій фірмі, пов'язані із цією ж родиною – ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА МІСТО БУД". Таким чином підряд Гринкевича виготовляв і проєктну документацію, і мав проводити роботи з реконструкції.

У 2023 році з Фонду на реконструкцію лікарні виділяли 100 млн грн, однак ці гроші взагалі не використали і повернули. Чому?

Очевидно тому, що вкінці 2023 року фірма Гринкевича – ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" переробляла свою ж проектну документацію (ПКД). Тепер, після виготовлення нової ПКД, загальна кошторисна вартість реконструкції лікарні становить не 850 мільйонів, як було в 2023 році, а 4 мільярди гривень. Це майже у 5 разів вище. Відповідно, і запит із Фонду тепер не 100 млн грн, а 200. Звідки брати інші 3,8 мільярда під час війни – невідомо.

Та ж сама ситуація із Житомирською обласною дитячою лікарнею – об'єктом Великого будівництва, ПКД до якого розробляло ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ". Кошторисна вартість у 2023 році становила 610 млн грн, а в 2024 – вже 1,4 млрд грн. На цю лікарню з Фонду хочуть отримати 386 млн грн, тоді як тендер на 361 млн грн уже провели. За інформацією ЗМІ, підрядник завищив ціни на будматеріали, а суму договору залишили динамічною.

Скандальний біотехнологічний ліцей і спроба від нардепа дати хабар

Проте це не єдина проблема коштів відбудови. У минулому році нардеп від "Слуги народу" і колишній ректор біотехнологічного університету Андрій Одарченко отримав підозру за неуспішну спробу дати хабар у біткоїнах голові Агентства відновлення Мустафі Найєму саме за те, аби протягнути фінансування відбудови університету за кошти Фонду ліквідації. Зрозуміло, кошти використані не були і повернулися назад до Фонду.

Що ми бачимо в цьому році? Державний біотехнологічний університет, на який мав вплив Одарченко, знову серед пропозицій до фінансування. Цьогоріч запит – 116 млн грн з Фонду ліквідації.

Пріоритезація об'єктів знову під загрозою

Головна вимога щодо фінансування об'єктів з Фонду ліквідації – застосування методики пріоритезації, аби гроші виділялися не на стадіони і басейни, як це могло бути в минулому році, а на проєкти, які є на часі.

Вищезазначені лікарні отримали фінансування у минулому році ще до затвердження офіційної методології пріоритезації, хоча за рейтингом методики Коаліції RISE Ukraine були на 180+ місці. Оскільки в 2023 році на ці проєкти кошти не використовувалися, до них повинна бути застосована пріоритезація.

Загалом серед поданих 276 проєктів лише 20% можуть підпадати під пріоритезацію. Адже за рештою кошти частково використовувалися.

Як висновок: пильного нагляду потребує не тільки виділення коштів із Фонду ліквідації, а й увага до заявок на всіх етапах закупівель і реалізаціїї, аби умовні "Гринкевичі" з новими перекупленими-перереєстрованими фірмами не з'явилися у відбудові. Адже саме до цього прикута увага міжнародників.

Мартина Богуславець

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