"Нафтогаз" требует от "Газпрома" более 22 млрд долларов

"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" компенсации на суму в 22,2 млрд долларов, "Газпром", в своюочередь, добивается выплаты неустойки в размере 31,8 млрд долларов.

Об этом сообщается в консолидированном отчете "Нафтогаза", пишет DW.com.

В Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма "Нафтогаз Украины" потребовал от российского концерна "Газпром" компенсацию за излишне уплаченные суммы за газ в размере более 14 млрд долларов (спор по контракту купли-продажи), а также 8,2 млрд долларов за недополученные доходы от газового транзита (спор по транзитному контракту).

"Компания утверждает, что имеет контрактное право требовать пересмотра контрактной цены для приведения ее к рыночному уровню. Руководство считает, что на 31 декабря 2015 года компания рассчиталась по всем своим обязательствам за поставленный в течение 2010-2015 годов газ и требует компенсации за излишне уплаченные суммы в размере более 14 млрд долларов", - указывается в документе.

По транзитному контракту "Нафтогаз" требует компенсации в размере 8,2 млрд долларов, недополученных из-за снижения объема доходов от транзита.

Между тем согласно встречному иску, поданному "Газпромом" в июне 2015 года, российский концерн требует от "Нафтогаза" 31,8 млрд долларов за газ, поставки которого "Газпром" не осуществил, но по которому "Нафтогазу" была начислена плата по принципу "бери или плати", а также требует возврата задолженности за 2013-2014 годы, которую "Нафтогаз" не признаёт.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.

"Нафтогаз Украины" ожидает, что Стокгольмский арбитраж вынесет решение в споре с "Газпромом" по контракту купли-продажи газа до конца 1-го квартала 2017 года, а по контракту об условиях транзита газа через Украину - до конца 1-го полугодия 2017 года.