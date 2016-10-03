Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вблизи Фастова в ДТП погиб капеллан

Понедельник, 3 октября 2016, 21:55

На трассе вблизи Фастова в ДТП погиб капеллан Валентин Серовецкий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Согласно информации, авария произошла в ночь на понедельник.

Следователи выяснили, что 48-летний Валентин Серовецкий, управляя автомобилем "Mitsubishi Pajero", не придержался безопасной скорости движения и совершил столкновение с припаркованным на обочине дороги грузовым автомобилем "Volvo".

От полученных телесных повреждений священник погиб на месте аварии.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как отмечает издание 057.ua, Валентин Серовецкий был капелланом 92й бригады ВСУ, побывал в плену. После освобождения лечился в Харьковском госпитале.

Украинская правда

Темы: ДТПКиевская областьВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
Все новости...
Реклама: