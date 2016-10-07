Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявил, что его армия готова защищать Россию от Запада

Пятница, 7 октября 2016, 14:17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия может рассчитывать на поддержку со стороны белорусской армии на западном направлении.

Об этом он сказал в пятницу во время встречи с депутатами, сообщают "РИА Новости".

"Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Белоруссию и Россию", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что "белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору".

"Мы можем говорить о полной модернизации нашей армии, мы ее практически закончили. Мы ее приспособили к тем возможным войнам, которые могут быть развязаны против нашего государства – от борьбы в информационном пространстве до горячей войны", – заявил Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcияармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Лукашенко
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путни вспомнил об отказе Украины договариваться и начал ругаться: "Все бы давно закончилось"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: