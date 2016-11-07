УПЦ МП: неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм в Павлограде

В Павлограде на Днепропетровщине горел храм УПЦ МП: в церкви говорят, что злоумышленники забросали его "коктейлями Молотова".



Как сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ, пожар произошел 7 ноября около 2 часов ночи.



"Злоумышленники забросили в церковного помещения три "коктейли Молотова": два – в храм, один – к алтарю.

фото андрея демидаса

По сообщению настоятеля прихода протоиерея Андрея Демидась, в результате возгорания полностью выгорел клирос с богослужебными книгами, а также была значительно повреждена центральная часть храма: подпорчены роспись, иконы, окна, отопительная система, предметы церковного обихода.



По его словам, в целом храму нанесен значительный ущерб.

фото андрея демидаса

Местная полиция сообщает, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.



Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия и мотивов преступления.



Украинская правда