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США и РФ совместно ищут пути выхода из кризиса в Алеппо

Суббота, 3 декабря 2016, 06:41

США и Россия изучают новые пути для выхода из дипломатического тупика, возникшего в вопросе, как остановить кровопролитие в городе Алеппо в Сирии.

Об этом сообщил государственный секретарь США Джон Керри, передает "Радио Свобода".

По словам Керри, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Риме, они обменялись определенными мыслями и теперь выясняют, жизнеспособные ли они.

Госсекретарь добавил, что обе стороны признали важность продолжать дипломатические усилия.

Керри отметил, что снова оценит прогресс вместе с Лавровым во время их встречи на следующей неделе на полях европейской конференции по безопасности в немецком Гамбурге.

Между тем Бюро наблюдения за правами человека в Сирии, которое базируется в Лондоне, сообщило, что в пятницу сирийские правительственные войска и их союзники захватили уже половину территории Алеппо, которую контролировали повстанцы.

В ООН на днях предупреждали, что из-за усиления наступления Дамаска и Москвы Алеппо может превратиться в "сплошное гигантское кладбище".

Темы: СирияСШАРосcия
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