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На вотчине Путина начались митинги против "невыносимых условий жизни и работы ЖКХ"

Суббота, 3 декабря 2016, 11:58

В Ленинградской области начались митинги против невыносимых условий жизни и работы ЖКХ.

Об этом сообщает 47news.

В частности, 3 декабря состоялся митинг в Шлиссельбурге, на 11 декабря согласован митинг в Светогорске.

"Износ коммунальных сетей в регионе местами достигает 90%, проблемы с транспортной доступностью, состоянием дорог и система здравоохранения совместно с наступлением зимы позволяют предположить, что эти митинги - не последние", - отмечает издание.

Губернатор Ленобласти поручил создать межведомственную группу после того, как в регионе начались митинги: чиновники должны оперативно реагировать на вопросы социального характера. В случае выявления нарушений материалы проверок будут направлены при необходимости в прокуратуру и правоохранительные органы.

Отмечается, что решение о создании межведомственной группы связано с митингами против невыносимых условий жизни, неудовлетворительной работы жилищно-коммунального комплекса, транспортного блока, работы социальных и медицинских учреждений в Ленобласти.

Темы: Росcиямитинги
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