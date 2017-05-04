СМИ: Иран провел неудачный запуск ракеты с подлодки

2 мая Иран сделал попытку запуска крылатой ракеты с подводной лодки в проливе Ормуз, однако она оказалась неудачной.

Об этом сообщает Fox News на двух американских чиновников.

Отмечается, что запуск был совершен с подлодки типа Yono. Северная Корея и Иран являются единственными в мире странами, эксплуатирующими этот тип подводных лодок.

Ранее в феврале Иран заявил об успешном запуске ракеты с подлодки.

В конце апреля иранские официальные лица сообщили, что военный бюджет страны увеличился на 145% при президенте Хассане Рухане и вооруженные силы реструктуризируются.