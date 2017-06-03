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Порошенко подписал закон о поступлении без ВНО для жителей ОРДЛО

Суббота, 3 июня 2017, 15:50
Порошенко подписал закон о поступлении без ВНО для жителей ОРДЛО

Президент Петр Порошенко подписал закон относительно обеспечения права на получение высшего образования для лиц с оккупированных территорий.

Как сообщает пресс-служба президента, закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лицами, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины", принятый Верховной Радой 16 мая.

Закон предусматривает, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория и получивших документ об общем среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения (научных учреждений) Украины.

Согласно документу, размер квоты для приема лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, в высшие учебные заведения, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, устанавливается в объеме 1000 мест государственного заказа и распределяется между указанными вузами в порядке, определенном Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Украинская правда

Темы: образованиеПорошенко
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