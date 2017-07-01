В Италии украинца арестовали за убийство фотографа на Донбассе в 2014 году

Полиция Италии арестовала гражданина Украины по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Об этом сообщает в субботу издание La Repubblica.

В материале говорится, что задержанный поехал в Украину в конце 2013 года, участвовал в столкновениях на Майдане в Киеве. После этого вступил в один из добровольческих батальонов, включенных в Национальную гвардию.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook написал, что Генпрокуратура удивлена ​​арестом украинца в Италии.

"Генпрокуратура удивлена ​​арестом в Италии украинского солдата Виталия Маркива, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли вблизи г. Славянск в мае 2014 года, выдвинутом прокуратурой г. Павия", - написал он.

Енин отметил, что украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова. В этом расследовании Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз и тому подобное.

"При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск", - отметил замгенпрокурора.

ГПУ уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

25 мая 2014 года представители ОРДО сообщили, что под Славянском в селе Андреевка были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик – гражданин России Андрей Миронов.

Также был ранен французский фотокорреспондент, который видел, что после обстрела из миномета Роккелли и Миронов лежали неподвижно.

Позже в МВД Украины подтвердили эту информацию.

Украинская правда