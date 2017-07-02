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В США пройдут демонстрации за отставку Трампа

Воскресенье, 2 июля 2017, 02:44

В десятках городов США на воскресенье, 2 июля, запланированы массовые демонстрации против президента страны Дональда Трампа.

Об этом пишет DW.com.

Участники акций будут требовать отстранения Трампа от должности. Организаторы обвиняют миллиардера в нарушениях конституции США. Утверждается, что Трамп использует свое служебное положение в бизнес-интересах.

Помимо этого американскому лидеру вменяется в вину то, что он пытался препятствовать расследованию о возможных контактах в Россией во время своей предвыборной кампаниии.

"При этом у дела об импичменте Трампу в настоящее время нет реальных перспектив. В американском Конгрессе сейчас нет конкретных законодательных инициатив, направленных на отстранение Трампа от должности. Для того, чтобы процедура импичмента была завершена, десяткам конгрессменов от Республиканской партии, которую представляет и Трамп, пришлось бы вступить в альянс с оппозиционной силой - Демократической партией", - пишет издание.

Как известно, оба комитета по разведке (Сената США и Палаты представителей) расследуют связи членов кампании Трампа с Россией по делу о вмешательстве в выборы.

ФБР также проводит свое расследование относительно вмешательства России и представителей кампании Трампа.

В частности, как сообщалось, спецпрокурор, который занимается этим расследованием, Роберт Мюллер проводит допросы представителей разведки касательно возможного препятствования правосудию со стороны президента США.

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Темы: ТрампСША
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