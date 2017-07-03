Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко поссорился с Пинзеником и послал его к "спонсору"

Понедельник, 3 июля 2017, 15:55

Генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал работу регламентного комитета и лично его председателя нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.

В перепалку с ним он вступил после заседания регламентного комитета.

Он начал спорить с главой комитета Павла Пинзеника, которые осудил слова Луценко о "депутатах-цветах".

"Превратите депутатов в растения, пусть они выполняют вашу волю и не выпендриваются", - сказал Пинзеник.

"Вы превратили их в кактусов, которых нельзя трогать, потому что вы на комитете, не выходя в Верховную Раду, решили, что вы знаете лучше закон, чем все остальные. Вы не суд, вы здесь должны делать технические вещи - передавать эти документы на рассмотрение в зал Верховной Рады", - сказал ему Луценко и добавил: "Идите уже к спонсору".

Позже он сказал, что комитет "явно покрывает народного депутата от того, чтобы он отвечал на вопросы следователя или детектива так же как любые другие граждане Украины".

"Председатель (Пинзеник - ред.) заранее приготовился лишить Верховную Раду права рассмотреть мое представление", - сказал Луценко.

"Если на следующих разбирательствах будет применена тактика отправлять дела назад, а не высказываться "за" или "против", это будет означать узурпацию комитетом права рассмотрения представления генерального прокурора в зале ВР", - сказал Луценко, добавив, что эту проблему воможно придется решать избранием "полноценного главы регламентного комитета".

Как известно, в понедельник Регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Генеральная прокуратура просила Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея по подозрению в правонарушении по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - "незаконное обогащение".

Дейдей подозревается в приобретении в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а также в передаче активов другому лицу.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим пиаром грузинской группы".

Александр Шумилин, УП

Темы: прокуратураЛуценкоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: