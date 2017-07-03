Луценко поссорился с Пинзеником и послал его к "спонсору"

Генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал работу регламентного комитета и лично его председателя нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.



В перепалку с ним он вступил после заседания регламентного комитета.



Он начал спорить с главой комитета Павла Пинзеника, которые осудил слова Луценко о "депутатах-цветах".



"Превратите депутатов в растения, пусть они выполняют вашу волю и не выпендриваются", - сказал Пинзеник.



"Вы превратили их в кактусов, которых нельзя трогать, потому что вы на комитете, не выходя в Верховную Раду, решили, что вы знаете лучше закон, чем все остальные. Вы не суд, вы здесь должны делать технические вещи - передавать эти документы на рассмотрение в зал Верховной Рады", - сказал ему Луценко и добавил: "Идите уже к спонсору".



Позже он сказал, что комитет "явно покрывает народного депутата от того, чтобы он отвечал на вопросы следователя или детектива так же как любые другие граждане Украины".



"Председатель (Пинзеник - ред.) заранее приготовился лишить Верховную Раду права рассмотреть мое представление", - сказал Луценко.



"Если на следующих разбирательствах будет применена тактика отправлять дела назад, а не высказываться "за" или "против", это будет означать узурпацию комитетом права рассмотрения представления генерального прокурора в зале ВР", - сказал Луценко, добавив, что эту проблему воможно придется решать избранием "полноценного главы регламентного комитета".



Как известно, в понедельник Регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.



Генеральная прокуратура просила Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея по подозрению в правонарушении по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - "незаконное обогащение".



Дейдей подозревается в приобретении в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а также в передаче активов другому лицу.



Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим пиаром грузинской группы".

Александр Шумилин, УП