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Гутерриш извинился, что ООН недостаточно поддерживает переселенцев из Крыма и Донбасса

Воскресенье, 9 июля 2017, 21:48

Генсек ООН Антонио Гутерриш считает недостаточной финансовую поддержку ООН переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом он заявил в ходе время встречи со спикером ВР Андреем Парубием 9 июля в Киеве.

Во время встречи Парубий сообщил, что более 20 тыс. крымских татар вынуждены были покинуть свои дома и переехать в различные регионы Украины из-за аннексии полуострова Россией. 

"Я могу только извиниться за то, что мы, возможно, не сделали достаточно, что нет достаточного уровня солидарности на международном уровне в вопросе, касающемся обеспечения финансовых потребностей Украины, которая сталкивается с такими проблемами", - отметил в свою очередь Гутерриш. 

Укринформ

Темы: ООНКрымДонбасс
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