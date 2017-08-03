Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-руководитель из ГПУ купил после увольнения 5 квартир в центре Киева

Четверг, 3 августа 2017, 15:52

Бывший руководитель главного управления представительства в суде Генеральной прокуратуры Олег Кучер вскоре после увольнения приобрел пять квартир в центре Киева.

Об этом говорится в проекте "Декларации" на Bihus.info.

Также сообщается, что за время пребывания в должности он приватизировал две служебные квартиры.

Олег Кучер
Олег Кучер

Так, одну из квартир площадью 63 кв. м прокуратура предоставила Кучеру в 2003 году как служебную, а в 2008-м ее приватизировала жена прокурора Инна. Сейчас в ней живет 28-летний сын Олега Кучера Вадим. Он также работает в прокуратуре – на должности первого заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры №10.

В сентябре 2014 года Олег Кучер приватизировал еще одну государственную квартиру площадью 141 кв. м, находящуюся в доме бизнес-класса на бульваре Дружбы народов, 14-16.

Дом на Дружбы народов, где расположена квартира Олега Кучера
Дом на Дружбы народов, где расположена квартира Олега Кучера

В 2016 году Кучер купил 3 квартиры общей площадью около 110 кв. м в доме по улице Гоголевской, 1-3, неподалеку от Центрального цирка. Его жена тоже владеет здесь 30-метровой квартирой и нежилыми помещениями на 260 квадратов. Цены на жилую недвижимость в этом доме стартуют от 1,3 тысяч долларов за квадрат, поэтому только квартиры супругов Кучеров должны стоить около 180 тыс. долларов. А нежилые помещения, согласно декларации Вадима Кучера за 2015 год, обошлись его матери в 2011-м более чем в 30 тыс. долларов.

Кроме того, Инна Кучер имеет почти полгектара земли на берегу реки Десна в Вышгородском районе, а Олег Кучер в 2015 году приобрел квартиру площадью 89 кв. м в самом центре Киева - в Михайловском переулке, всего в 5 минутах ходьбы от Майдана Независимости. Согласно единому найденному объявлению о продаже недвижимости в этом доме, цена квадратного метра здесь - 3,5 тысяч долларов. То есть квартира экс-прокурора должна стоить более 310 тысяч единиц американской валюты.

Многоэтажка с квартирой Кучера в Михайловском переулке
Многоэтажка с квартирой Кучера в Михайловском переулке

Сын Вадим Кучер владеет гаражом площадью 59 кв. м на Софиевской Борщаговке. На спутниковых снимках видно, что он находится в одном дворе с домом площадью 547 кв. м, владелицей которого также является Инна Кучер. Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, он был ей подарен в 2011 году.

Из транспортных средств Вадим Кучер владеет автомобилем Land Rover Discovery 2007 г. в., а его мать в начале 2016-го стала обладательницей четырехлетнего Lexus LX 570. Также, согласно декларации Вадима Кучера за 2015 год, она владела Mercedes-Benz ML-350, но продолжает ли машина и сейчас находиться в его собственности – неизвестно.

Автомобиль Land Rover Discovery, на котором передвигается сын экс-чиновника
Автомобиль Land Rover Discovery, на котором передвигается сын экс-чиновника

Напомним, что главное управление представительства в суде Генпрокуратуры Олег Кучер возглавлял с 2005 по 2014 год. Несмотря на значительный стаж работы в старой системе, он был уволен не сразу после смены власти. Заняв должность первого заместителя в собственном отделе, Кучер успел принять участие в расследованиях преступлений предыдущей власти. В частности, в апреля 2014 года он заявил о завершении проверки в отношении законности передачи в аренду земли под Межигорьем.

Фамилия Кучера также была в списке тех, кого отказался люстрировать генпрокурор Виталий Ярема. В конце концов, Олег Кучер был уволен 1 декабря 2014 года.

Темы: Генпрокуратурадекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: