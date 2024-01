Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

"Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Трамп.

По его мнению, "Иерусалим - не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире".

В результате решения Трампа США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В Европейской комиссии заявили, что решение Трампа вызывает серьезное беспокойство из-за возможных последствий для перспектив мира.

"Позиция ЕС остается неизменной. Мы увеличим нашу работу с партиями и партнерами для согласования статуса Иерусалима как столицы двух государств", - говорится в сообщении ведомства.

