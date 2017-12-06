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Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Среда, 6 декабря 2017, 19:40
Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

"Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Трамп.

По его мнению, "Иерусалим - не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире".

В результате решения Трампа США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В Европейской комиссии заявили, что решение Трампа вызывает серьезное беспокойство из-за возможных последствий для перспектив мира.

"Позиция ЕС остается неизменной. Мы увеличим нашу работу с партиями и партнерами для согласования статуса Иерусалима как столицы двух государств", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее лидеры мусульманских и европейских стран предостерегали президента США от этого решения, чтобы не провоцировать новый виток конфликта в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что может разорвать связи с Израилем, если США признают Иерусалим израильской столицей.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность Трампу по поводу перевода посольства США в Иерусалим.

Министр иностранных дел Германии предупредил Белый Дом, что признание Иерусалима столицей Израиля "усилит" напряжение в регионе.

Судьба Иерусалима - один из самых жестких вопросов между Израилем и палестинцами. Согласно мирному договору 1993 года, статус Иерусалима должен был обсуждаться во время следующих этапов мирных переговоров.

Международное сообщество не признает суверенное право Израиля на Иерусалим. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства.

Все страны включая США, за исключением Боливии и Парагвая, расположили свои посольства в Тель-Авиве.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп активно выступал за перенос диппредставительства в Иерусалим.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАИзраиль
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