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Цигикал рассказал о заборах с "егозой" и рвах на границе с Россией

Вторник, 2 января 2018, 12:55

У Украины уже 140 километров границы с Россией обустроены должным образом, но для гарантированного перекрытия всего российского участка ресурсов пока не хватает.

Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

Он отметил, что "благодаря только имеющимся человеческим ресурсам неприкосновенность границы обеспечить невозможно".

"Необходим целый комплекс мер, применение интегрированной системы, предусматривающей и инженерно-техническую составляющую. Она включает в себя заградительные заборы, рвы и рокадные дороги", – уточнил руководитель пограничников.

"Сегодня мы можем сказать, что в Харьковской области у нас более 140 километров должным обустроенной границы. По Сумскому отряду сейчас практически перекрыты все направления сосредоточения основных усилий", – сказал Цигикал.

"Хотя для гарантированного перекрытия всего российского участка ресурсов пока не хватает. Поэтому и говорится о направлениях основных усилий – участков, где зафиксировано больше всего попыток прорывов нелегальных мигрантов, где периодически мы видим незаконное перемещение товаров, грузов, наркотиков и т.д.", – констатировал он.

"Здесь установлены заборы с "егозой" и выкопаны рвы. Весной, когда позволят погодные условия, эта работа будет продолжена", – сообщил Цигикал.



Он также отметил, что оперативно-розыскные подразделения тоже претерпели существенные изменения.

"Сейчас они выведены на второй рубеж, где они активно разоблачают и прекращают деятельность противоправных организованных групп, которые пытаются создать каналы незаконного перемещения товаров, в частности наркотиков и переправки нелегальных мигрантов. Такой подход уже привел к ощутимым для преступности последствиям", – сказал Цигикал.

Темы: границаРосcияПограничная служба
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