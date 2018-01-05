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Скандальный бестселлер: в США опубликовали книгу о хаосе в администрации Трампа

Пятница, 5 января 2018, 22:35
Скандальный бестселлер: в США опубликовали книгу о хаосе в администрации Трампа

В Соединенных Штатах опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа". Она сразу стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов.

Об этом сообщает Reuters.

Автор книги утверждает, что был в Белом доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США. В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Вулфф описывает, как Трамп не планировал быть президентом США, его интимную жизнь и отсутствие у него соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома.

Как отмечает The Guardian, автор книги написал о том, как Трамп смеялся с интеллектуальных недостатков собственных сыновей и своего зятя Джареда Кушнера. В ней рассказывается, как жена Трампа Мелания плакала в ночь перед победой мужа на выборах и как бывший старший советник Трампа Стив Бэннон назвал дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера - "Джаванкой" за их "легкость бытия".

В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали. Автор публикации рассказывает, как медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом" после того, как закончил с ним телефонный разговор.

В то же время сам Трамп отрицает информацию, представленную в книге. Об этом он написал в Twitter.


"Я не давал доступа к Белому Дому (даже много раз отказывал) автору этой фальшивой книги. Я никогда не говорил с ним для книги. Она полна лжи, ложных представлений и источников, которых не существует. Посмотрите на прошлое этого парня и посмотрите, что произойдет с ним и небрежным Стивом (Стив Бэннон, экс-советник Трампа - УП)! ", - написал Трамп.

Отмечается, что представители президента пытались прекратить публикацию книги. Его адвокаты направили издательству письмо с требованием не публиковать книгу и извиниться перед президентом.

Кроме того, на фоне роста популярности книги, в Twitter распространили юмористический пассаж, который замаскировали под отрывок из нее. Он получил вирусную популярность в Twitter, пишет "Голос Америки".

В нем рассказывается, что после победы на выборах президента США Трамп требовал и добился создания Белым домом круглосуточного канала посвященного гориллам.


"В свой первый день в Белом доме, президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальне сломан, потому что на нем не было "канала о гориллах". Трамп, казалось, был убежден в существовании канала, который круглосуточно показывал горилл. Чтобы угодить Трампу, сотрудники Белого дома слепили в кучу несколько документальных лент о гориллах, которые транслировали в спальню Трампа с наспех собранной телевизионной башни на лужайке перед Белым домом. Но Трамп все равно был недоволен и жаловался, что "гориллы не бьются", - написал неизвестный автор.

Впоследствии это сообщение получило более 15 000 ретвитов и 48 000 предпочтений и позже автор признался, что оно ненастоящее.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАскандал
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