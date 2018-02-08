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США подтвердили проникновения хакеров РФ в избирательную систему

Четверг, 8 февраля 2018, 01:19

Руководитель отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра заявила, что россияне до президентских выборов 2016 года успешно получили доступ к спискам избирателей в нескольких американских штатах.

Об этом она сказала в интервью телеканалу NBC News.

"Я не могу обсуждать секретную информацию публично, но мы видели, как целями (российских хакеров - ред.) стал 21 штат, и исключительно в небольшое количество из них действительно успешно проникли"", - подчеркнула Манфра.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь именно о российских правительственных структурах, а не просто о российских хакерах, она отметила: "Да, в этом нет сомнений".

Как известно, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространялась пропаганда в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.

Темы: СШАРосcиявиборыхакеры
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