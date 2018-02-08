Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На "Донбассэнерго" Януковича хотели поставить уголь из АТО – источник

Четверг, 8 февраля 2018, 19:50

На Славянскую ТЭС, принадлежащую ПАО "Донбассэнерго", была осуществлена попытка сбыта антрацита, добытого на оккупированной территории Донбасса.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, прецедент был зафиксирован 9 января, когда на железнодорожную станцию "Электрическая", расположенную рядом со Славянской ТЭС, поступила партия (43 вагона) антрацита.

Грузоотправителем этого угля являлась российская компания "ЭКУТ", а сам ресурс был отправлен с ж/д станции "Каменоломни" (г. Шахты, Ростовская обл.), на которую он был доставлен из оккупированной территории Донбасса.

"Изначально при отправке угля из Ростовской области, в документах было указано, что уголь отправляется на экспорт в Польшу через Украину. Но после пересечения украинской границы вагоны со станции Купянск-Сортировочный были переадресованы в адрес Славянской ТЭС",- говорит источник.

По его данным, переадресация вагонов в Купянске не могла быть оформлена без подтверждения нового грузополучателя этих вагонов - "Донбассэнерго".

Он же утверждает, что в итоге отгрузка донбасского антрацита на Славянской станции так и не была осуществлена - товар был перенаправлен на станцию "Гусаровка" в Харьковской области, где его распределила группа мелких трейдеров.

По данным источника ЭП в "Донбассэнерго", компания отказалась от разгрузки этого угля после того как получила подтверждение о донбасском происхождении товара.

Номинальным бенефициаром "Донбассэнерго" является Андрей Черный, которого источники ЭП называют ситуативным представителем интересов старшего сына Виктора Януковича Александра.

Темы: ЯнуковичДонбассАТОуголь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: