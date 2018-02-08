На "Донбассэнерго" Януковича хотели поставить уголь из АТО – источник

На Славянскую ТЭС, принадлежащую ПАО "Донбассэнерго", была осуществлена попытка сбыта антрацита, добытого на оккупированной территории Донбасса.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, прецедент был зафиксирован 9 января, когда на железнодорожную станцию "Электрическая", расположенную рядом со Славянской ТЭС, поступила партия (43 вагона) антрацита.

Грузоотправителем этого угля являлась российская компания "ЭКУТ", а сам ресурс был отправлен с ж/д станции "Каменоломни" (г. Шахты, Ростовская обл.), на которую он был доставлен из оккупированной территории Донбасса.

"Изначально при отправке угля из Ростовской области, в документах было указано, что уголь отправляется на экспорт в Польшу через Украину. Но после пересечения украинской границы вагоны со станции Купянск-Сортировочный были переадресованы в адрес Славянской ТЭС",- говорит источник.

По его данным, переадресация вагонов в Купянске не могла быть оформлена без подтверждения нового грузополучателя этих вагонов - "Донбассэнерго".

Он же утверждает, что в итоге отгрузка донбасского антрацита на Славянской станции так и не была осуществлена - товар был перенаправлен на станцию "Гусаровка" в Харьковской области, где его распределила группа мелких трейдеров.

По данным источника ЭП в "Донбассэнерго", компания отказалась от разгрузки этого угля после того как получила подтверждение о донбасском происхождении товара.

Номинальным бенефициаром "Донбассэнерго" является Андрей Черный, которого источники ЭП называют ситуативным представителем интересов старшего сына Виктора Януковича Александра.