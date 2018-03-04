Аргентинскую газету первой обвинили в нарушении польского закона о нацпамяти

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Воскресенье, 4 марта 2018, 07:24

Аргентинская газета Pagina 12 стала первой, кого обвинили в нарушении польского закона об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает AFP.

Приближенная к польскому правительству общественная организация "Польская лига против клеветы" обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польской нации и репутации польских солдат".

Отмечается, что аргентинская газета использовала фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.

В 1941 году группа польского населения в селе Едвабне учинила погром и убила не менее 300 евреев во время немецкой оккупации.

Как известно, закон об Институте национальной памяти вступил в силу 1 марта.

Он предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти. США также осудили решение президента Польши подписать скандальный закон.

Темы: Польша история
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