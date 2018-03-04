Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аргентинскую газету первой обвинили в нарушении польского закона о нацпамяти

Воскресенье, 4 марта 2018, 06:24

Аргентинская газета Pagina 12 стала первой, кого обвинили в нарушении польского закона об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает AFP.

Приближенная к польскому правительству общественная организация "Польская лига против клеветы" обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польской нации и репутации польских солдат".

Отмечается, что аргентинская газета использовала фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.

В 1941 году группа польского населения в селе Едвабне учинила погром и убила не менее 300 евреев во время немецкой оккупации.

Как известно, закон об Институте национальной памяти вступил в силу 1 марта.

Он предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти. США также осудили решение президента Польши подписать скандальный закон.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшаистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Польша
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: