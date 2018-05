Количество заявок на статус беженца в США от граждан РФ достигла рекордного уровня

Количество заявок на получение статуса беженца от российских граждан в США установила 24-летний максимум в 2017 году, подскочив почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Общая тенденция к росту количества заявок на получение статуса беженца в США растет со времени возвращения Владимира Путина к власти в РФ в 2012 году.

Власть США получила 2664 новые заявки от граждан России за фискальый 2017 год, который заканчивается 30 сентября. Это на 39% больше, чем за 2016 фискальный год.

Показатели 2017 года почти вдвое превышают количество первичных обращений на получение статуса беженца от россиян с 2012 года.

Russian asylum applications in the U.S. surged again last year to more than 2,600 - up 39 percent from 2016. Attorneys say applicants include sexual minorities, political dissenters, and businesspeople claiming they face trumped-up criminal charges. https://t.co/QUHuBKiS5y