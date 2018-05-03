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Количество заявок на статус беженца в США от граждан РФ достигла рекордного уровня

Четверг, 3 мая 2018, 01:41

Количество заявок на получение статуса беженца от российских граждан в США установила 24-летний максимум в 2017 году, подскочив почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Общая тенденция к росту количества заявок на получение статуса беженца в США растет со времени возвращения Владимира Путина к власти в РФ в 2012 году.

Власть США получила 2664 новые заявки от граждан России за фискальый 2017 год, который заканчивается 30 сентября. Это на 39% больше, чем за 2016 фискальный год.

Показатели 2017 года почти вдвое превышают количество первичных обращений на получение статуса беженца от россиян с 2012 года.

Они также превысили предыдущий пиковый показатель 1994 года, когда США получили 2127 заявок.

"Критики обвиняют Путина в подавлении инакомыслия - в том числе относительно политической оппозиции и бизнесменов, которые не выступают на стороне Кремля", - говорится в сообщении.

Правозащитники и иммиграционные адвокаты утверждают, что увеличение количества поданных заявлений о предоставлении убежища в США было частично обусловлено законом 2013 года о сексуальных меньшинствах, который запретил распространять "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.

Отмечается, что успешные заявители должны доказать "преследования или обоснованные опасения преследования в своей родной стране из-за расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов".

Темы: РосcияСШАмиграция
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