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Волкер: на Донбассе нет причин для боевых действий, кроме российских войск

Среда, 9 мая 2018, 19:40
Волкер: на Донбассе нет причин для боевых действий, кроме российских войск

Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер убежден, что на Донбассе нет внутреннего конфликта.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", - считает он.

Отвечая на вопрос, есть ли реальный шанс покончить с войной в нынешних обстоятельствах, Волкер сказал: "Думаю, да, если президент Путин захочет. Считаю, что решение за Россией".

"Если мы договоримся по резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать подобным образом", - считает спецпредставитель США.

Говоря об эффективности санкций против России из-за агрессии на Востоке Украины, Волкер констатировал, что за 4 года санкций Россия так и не покинула Украину, однако она не продвинулась дальше и "не получает никаких новых дивидендов из сложившейся ситуации".

"Именно поэтому необходимо определить условия, которые устроят все стороны, будут учитывать интересы и России, и Украины, и Запада. Давайте уже решим этот вопрос, который ничего хорошего никому не приносит и никуда не движется. Надо просто все закончить", - сказал он.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияДонбасс
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