В КГГА рассказали о пожаре в пассажирском автобусе

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Пятница, 1 июня 2018, 02:28

В Киеве в автобусе маршрута №31 во время движения возникло возгорание, вероятно, в моторном отсеке.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Инцидент произошел 31 мая около 19:00 на ул. Дегтяревской, 15.

"Прибыв на место происшествия было установлено, что во время движения загорелся автобус маршрута №31 автопарка номер 5. Пожар произошел около 19:03, когда автобус заканчивал маршрут и возвращался в автопарк. При возникновении пожара в салоне автобуса находились водитель и кондуктор", - говорится в сообщении КГГА.

По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке, водитель вместе с кондуктором пытались потушить пожар, но огонь быстро распространился, и автобус полностью сгорел.

 
 

Пожар ликвидировали в 19:38.

Темы: Киев транспорт пожар
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