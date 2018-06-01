Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В КГГА рассказали о пожаре в пассажирском автобусе

Пятница, 1 июня 2018, 02:28

В Киеве в автобусе маршрута №31 во время движения возникло возгорание, вероятно, в моторном отсеке.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Инцидент произошел 31 мая около 19:00 на ул. Дегтяревской, 15.

"Прибыв на место происшествия было установлено, что во время движения загорелся автобус маршрута №31 автопарка номер 5. Пожар произошел около 19:03, когда автобус заканчивал маршрут и возвращался в автопарк. При возникновении пожара в салоне автобуса находились водитель и кондуктор", - говорится в сообщении КГГА.

По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке, водитель вместе с кондуктором пытались потушить пожар, но огонь быстро распространился, и автобус полностью сгорел.

 
 

Пожар ликвидировали в 19:38.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспортпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: