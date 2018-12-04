Трассу Киев-Чоп временно перекроют

4 декабря частично, а 5 декабря полностью перекроют движение на аварийном участке трассы М-06 Киев-Чоп возле села Сусково Свалявского района в связи с ремонтом.

Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

Отмечается, что 4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы.

"Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13:00) движение на участке дороги M-06 от км 752 + 375 до км 753 + 775 будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Объезд этого отрезка трассы будет возможен по дороге районного значения близ села Сусково.