Трассу Киев-Чоп временно перекроют

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Вторник, 4 декабря 2018, 10:58

4 декабря частично, а 5 декабря полностью перекроют движение на аварийном участке трассы М-06 Киев-Чоп возле села Сусково Свалявского района в связи с ремонтом.

Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

Отмечается, что 4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы.

"Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13:00) движение на участке дороги M-06 от км 752 + 375 до км 753 + 775 будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Объезд этого отрезка трассы будет возможен по дороге районного значения близ села Сусково.

Украинская правда

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Темы: Закарпатье дороги
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