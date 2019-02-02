Представительница Украины взяла золото в спринте на юниорском ЧМ по биатлону
Представительница Украины Екатерина Бех получила золотую медаль в спринте на юниорском чемпионате мира по биатлону, который проходит в Словакии.
Как пишет "Спортарена", Бех без промахов финишировала на дистанции 7,5 километров со временем в 21 минуту и 3,6 секунды, обогнав ближайшую преследовательницу, Камилу Жук из Польши, на 12,1 секунды.
Второй лучший результат среди украинок показала Анна Кривонос, с одним промахом занявшая 10-е место с отставанием от лидера в 31,3 секунды.
В свою очередь, Валерия Дмитренко финишировала на 19-м месте, без промахов отстав от Бех на минуту и 1,9 секунды.
Анна Коваленко — 53-я с 2 промахами и отставанием в 2 минуты и 27,6 секунды.
Екатерина Бех вместе с Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко ранее представляли Россию.
Осенью прошлого года они намеревались перейти в сборную Беларуси, но контракты с белорусской федерацией подписаны были.
В конце концов девушки оказались вместе с тренером Ильей Лопуховым в Украине.
В августе сообщалось, что они ожидают получения украинского гражданства.