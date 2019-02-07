Поезд Киев-Рига могут продлить до Таллинна уже летом

Пассажирский поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига может быть продлен до Таллинна уже летом 2019 года.

Об этом заявили в государственной компании Eesti Raudtee, пишет ERR.

"Представители Эстонской железной дороги на прошлой неделе встретились с украинскими коллегами и получили обзор результатов проекта поезда. Украинская сторона готова продолжить поезд в Таллинн. Наша компания также начала работу по выяснению местного интереса к проекту", - сообщила заведующая отделом коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес.

По ее словам, Eesti Raudtee хочет привлечь к обсуждению возможных остановок и графика движения местные самоуправления Южной Эстонии.

"Также необходимо обсудить график движения и другие вопросы с представителями железных дорог стран, через которые проходит поезд", - добавила Лиллер.

"Если этот проект оправдает себя с точки зрения всех сторон, то, по предварительным данным, поезд может быть продлен до Таллинна уже в начале лета", - отметила Лиллес.

"Ранее эстонская сторона, рассматривая свое участие в проекте, взяла время на анализ экономической составляющей проекта, в частности его рентабельности. Со своей стороны можем отметить, что за период курсирования поезд уже перевез около 5000 пассажиров, а его средняя заполняемость составляет почти 60%, что наглядно демонстрирует привлекательность нового проекта", - прокомментировал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, для продолжения маршрута поезда в Таллинн есть все технические возможности.

Поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига начал курсировать с 28 сентября 2018 года. С 30 января этого года вместо одного раза в неделю поезд обслуживает маршрут раз в четыре дня.

Европейская правда