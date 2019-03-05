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ПЦУ обратилась к украинцам и рассказала, как выбирать президента

Вторник, 5 марта 2019, 16:44

Синод Православной церкви Украины призвал, голосуя на выборах, учитывать, что украинцы выбирают верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в обращении Священного Синода по поводу выборов президента.

В ПЦУ призвали ознакомиться с программами кандидатов, чтобы "в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор".

"Украина уже более пяти лет вынуждена обороняться от широкомасштабной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Поэтому в условиях навязанной агрессором нашему народу войны во время голосования следует особенно учитывать, что Президент является Верховным Главнокомандующим. Поэтому от нашего выбора зависит также приближение победы над агрессором и достижение не капитуляции перед врагом, к которой, говоря о мире, фактически призывают часть политиков, а настоящего справедливого мира", - говорится в обращении.

Сынок также просит не продавать свой голос "ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания".

"Наша общая задача – сохранить государственность, независимость и единство Украины. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед Главой государства задачами", - говорится в заявлении.

Синод проходил 4 марта.

Напомним:

  • В 2018 году начался процесс объединения православных церквей Украины, в результате которого была создана Православная Церковь Украины, которой Константинопольский Патриарх предоставил томос - автокефалию, то есть независимость от других поместных церквей.
  • Президент Петр Порошенко в течение всего января посещал различные регионы Украины представляя текст томоса.

Украинская правда
Темы: церковьпрезидент
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