Лидер венгров Румынии обвинил посла Украины во лжи

Посол Украины в Румынии Александр Банков утверждает, что лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен раньше пытался въехать в Украину по венгерскому паспорту, сам Келемен говорит, что это неправда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении" - написал Банков на своей странице в Facebook.

В свою очередь Хунор Келемен заявил, что утверждения посла не соответствуют действительности.

"Заявление украинского посла в Румынии Александра Банкова о том, что я ранее пытался пересечь границу Украины с венгерским паспортом является неправдой", - заявил он.

Келемен утверждает, что в течение последних 20 лет не был в Украине и не использовал венгерский паспорт.

Политик также представил фотографию страницы своего паспорта со штампом о запрете въезда в Украину сроком на три года до 13 октября 2020 года и призвал украинского посла представить подобные документы о предыдущих его попытках въехать в Украину.

Напомним: