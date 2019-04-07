Лидер венгров Румынии обвинил посла Украины во лжи

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 11:46
Хунор Келемен

Посол Украины в Румынии Александр Банков утверждает, что лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен раньше пытался въехать в Украину по венгерскому паспорту, сам Келемен говорит, что это неправда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении" - написал Банков на своей странице в Facebook.

В свою очередь Хунор Келемен заявил, что утверждения посла не соответствуют действительности.

"Заявление украинского посла в Румынии Александра Банкова о том, что я ранее пытался пересечь границу Украины с венгерским паспортом является неправдой", - заявил он.

 

Келемен утверждает, что в течение последних 20 лет не был в Украине и не использовал венгерский паспорт.

Политик также представил фотографию страницы своего паспорта со штампом о запрете въезда в Украину сроком на три года до 13 октября 2020 года и призвал украинского посла представить подобные документы о предыдущих его попытках въехать в Украину.

Напомним:

  • Из-за инцидента с запретом въезда МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште.
  • В субботу Хунор Келемен пытался пересечь границу Украины с румынским дипломатическим паспортом, однако получил запрет въезда.
  • По его словам, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (КМКС/KMKSZ). В комментарии румынскому изданию Mediafax Келемен заявил, что получил запрет на въезд в Украину до 13 октября 2020 года.

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Темы: Венгрия Румыния


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