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МИД: Украина надеется, что Совет Европы не пойдет на уступки РФ

Воскресенье, 5 мая 2019, 15:12
МИД: Украина надеется, что Совет Европы не пойдет на уступки РФ

Совет Европы не должен идти на уступки России, которая нарушила нормы международного права и финансово шантажирует организацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю 70-летия со дня основания Совета Европы.

"Совет Европы открыл путь к дальнейшей интеграции на Европейском континенте, а его стандарты стали путеводителем в защите демократических ценностей. Однако должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей", - говорится в заявлении.

"Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно илы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии безосновательной уступив в пользу крупнейшего государства-нарушителя свои принципы и норм", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина, включая временно оккупированные территории.

Напомним,

  • В июне 2017 года Россия перестала платить свой вклад и обещает возобновить его, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".
  • В прошлом году генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если возникнет вопрос о ее исключении.

Темы: ЕвропаРосcиясанкции
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