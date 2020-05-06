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Чехия инициирует переговоры с РФ: снять напряженность из-за снесенного памятника

Среда, 6 мая 2020, 10:13

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек предложил российской стороне обсудить в рамках соглашения о сотрудничестве проблемные вопросы отношений, в частности, спор по поводу снесенного в Праге памятника маршалу Коневу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Политизация этих вопросов может быть контрпродуктивной. Пожалуйста, дайте пространство дипломатии", - обратился Петршичек к депутатам парламента, которые требовали более жесткой позиции в отношении России в связи с вмешательством во внутренние дела Чехии.

По его словам, необходимо использовать стандартный механизм. Он рассказал, что просьба в виде ноты о начале консультаций была подана российской стороне впервые с момента принятия соглашения о сотрудничестве.

Соглашение о дружественных отношениях и сотрудничестве, заключенное Чехией и Россией в 1993 году, предусматривает дружественный развитие отношений и соблюдения принципов равноправия, неприменения силы и невмешательства во внутренние дела. Документ также предусматривает сотрудничество в области культуры, охраны памятников истории или развития деловых отношений.

Согласно договору, обе страны должны проводить переговоры на высшем уровне примерно раз в год. Статья 6 также говорит, что "консультации проводятся безотлагательно по просьбе одной из сторон, считает, что его интересы могут быть поставлены под угрозу".

Напомним, в начале апреля в Праге демонтировали монумент советскому маршалу Ивану Коневу.

Москва угрожала Праге возмездием за снос статуи Конева. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к судебному преследованию людей, стоявших за демонтажем памятника. В России с начала апреля действует закон, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников, как в России, так и за рубежом.

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Темы: ЧехияРосcия
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