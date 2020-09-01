В украинской армии появились новые эмблемы и знаки

Произошли изменения в эмблемах на воротник и беретних знаках украинских военнослужащих.

Источник: Минобороны

Детали: Зубчатка, как эмблема, обозначавшая принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон, впрочем она не исчезла с униформы. Она вернулась на свое историческое место, а именно на воротник.

Наряду с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб.

Эмблема войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности претерпела определенные изменения. Центральный медальон с изображением буквы "і" был заменен на стилизованное изображение электрической искры.

Для десантно-штурмовой войск введена эмблема на воротник, которая в миниатюре повторяет изображение беретного знака - окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч.

Изменились эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины: "звезду жизни" заменили жезлом Эскулапа, который обвивает змея. Этот знак является общепринятым символом медицины и указывает на наследственность милитаристских традиций украинского войска времен борьбы за независимость 1917-1921 годов.

Учитывая существенную разницу в задачах, возлагаемых на медицинскую и ветеринарную службы, было принято решение об отходе от советской традиции выполнять единственный знак для медиков и ветеринаров в золоте и серебре соответственно, и заменена серебряная "звезда жизни" на изображение извивающейся змеи, которая была введена для ветеринарных старшин 1918 наряду с эмблемой военных медиков.

В качестве новой эмблемы частей радио-электронной борьбы предложен контурный щит, на который скосом наложена стилизованная молния.

Кроме замены существующих эмблем введены еще четыре новые: для специальностей, которые не получили собственных эмблем в "Правилах ношения военной формы одежды" в 2017 году.

Впервые в истории украинского войска введена отдельная эмблема для армейской авиации: в виде окрыленного острия копья.

Для морской пехоты ввели эмблему в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь.

Для Государственной специальной службы транспорта Украины избрано "колесо Меркурия", наложенное на понтонный якорь, которое должно указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды.

Также изменились некоторые беретные знаки.