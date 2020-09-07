Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский отреагировал на дерзкий акт вандализма в центре Киева

Понедельник, 7 сентября 2020, 16:39
Зеленский отреагировал на дерзкий акт вандализма в центре Киева

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей как можно скорее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида в центре столицы.

Источник: сайт президента

Детали: В ночь с 21 на 22 августа неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки на территории музея. Как выяснило издание BBC News Украина, трое неизвестных сорвали постамент с его пьедестала. Однако, как отмечается, сам памятник не был поврежден.

Президент подчеркнул, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Дело держит под контролем заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В ОП также сообщили, что Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается обеспокоенность этим актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины Независимости Украины. ВКУ обратился к Зеленскому с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

Прямая речь Зеленского: "Очень огорчен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийголодоморКиевкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: