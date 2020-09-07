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Зеленский отреагировал на дерзкий акт вандализма в центре Киева

Понедельник, 7 сентября 2020, 16:39

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей как можно скорее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида в центре столицы.

Источник: сайт президента

Детали: В ночь с 21 на 22 августа неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки на территории музея. Как выяснило издание BBC News Украина, трое неизвестных сорвали постамент с его пьедестала. Однако, как отмечается, сам памятник не был поврежден.

Президент подчеркнул, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Дело держит под контролем заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В ОП также сообщили, что Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается обеспокоенность этим актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины Независимости Украины. ВКУ обратился к Зеленскому с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

Прямая речь Зеленского: "Очень огорчен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийголодоморКиевкриминал


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