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Более 50% украинцев считают, что после выборов для их города ничего не изменится

Среда, 9 сентября 2020, 11:14
Более 50% украинцев считают, что после выборов для их города ничего не изменится

По результатам социологического опроса, 59% украинцев планируют участвовать в местных выборах, при этом 56% опрошенных считают, что после выборов ситуация в их городе не изменится.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 29 августа - 3 сентября

Дословно: "59% отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020. 19% отметили, что шансы на их участие составляют "50 на 50", 7% - высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное.

Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших".

Детали: При этом 56% респондентов считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, а 8% - ухудшение.

 

Опрос провела социологическая группа Рейтинг 29 августа - 3 сентября 2020 года методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) среди 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования не более 1%.

Украинская правда
Темы: опроссоциологияместная власть
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