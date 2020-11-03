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Теракт в Вене: украинцев среди погибших нет

Вторник, 3 ноября 2020, 16:09

Среди людей, которые погибли 2 ноября в результате теракта в Вене, украинцев нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Теперь уже официально: Украинцев среди погибших нет", - сообщил он днем 3 ноября на своей странице в Facebook.

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. 17 человек получили ранения. Полиция считает, что исполнителями терактов в Вене могли быть максимум четыре человека.

Темы: терактАвстрия


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