Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция знает, чей Крым, но РФ продолжит убеждать ее в обратном

Пятница, 4 декабря 2020, 13:39
Турция знает, чей Крым, но РФ продолжит убеждать ее в обратном

В Кремле заявляют, что тема оккупированного Крыма входит в число вопросов, по которым позиции Москвы и Анкары кардинально расходятся, но РФ "продолжит доводить до Турции свою позицию".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Отношения между Россией и Турцией важны для нас, для наших коллег в Анкаре, для региональной безопасности и стабильности. Эти отношения носят взаимовыгодный характер, основываются на принципах невмешательства в дела друг друга и уважения интересов друг друга.

Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму"

Детали: На просьбу уточнить, обсуждается ли тема Крыма между Москвой и Анкарой, Песков сказал: "Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно".

Почему это важно: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма Россией. В то же время еще в 2018 году лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечал, что РФ не оставляет попытки навязать Турции свое видение оккупации.

Российские спецслужбы в Крыму намеревались организовать экспертное изучение ситуации на полуострове с последующим представлением результатов Турции, что конечной целью могло иметь признание аннексии Крыма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияТурцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: