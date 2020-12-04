Турция знает, чей Крым, но РФ продолжит убеждать ее в обратном

В Кремле заявляют, что тема оккупированного Крыма входит в число вопросов, по которым позиции Москвы и Анкары кардинально расходятся, но РФ "продолжит доводить до Турции свою позицию".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Отношения между Россией и Турцией важны для нас, для наших коллег в Анкаре, для региональной безопасности и стабильности. Эти отношения носят взаимовыгодный характер, основываются на принципах невмешательства в дела друг друга и уважения интересов друг друга.

Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму"

Детали: На просьбу уточнить, обсуждается ли тема Крыма между Москвой и Анкарой, Песков сказал: "Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно".

Почему это важно: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма Россией. В то же время еще в 2018 году лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечал, что РФ не оставляет попытки навязать Турции свое видение оккупации.

Российские спецслужбы в Крыму намеревались организовать экспертное изучение ситуации на полуострове с последующим представлением результатов Турции, что конечной целью могло иметь признание аннексии Крыма.