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На Фарерах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океана

Суббота, 5 декабря 2020, 13:17
На Фарерах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океана

На Фарерских островах после трех лет строительства открывается подводный автомобильный тоннель с круговой развязкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Подводные туннели соединяют острова Стреймой и Эйстурой сетью длиной около 11 км. Сеть планируется открыть 19 декабря.

 

Сеть туннелей сократит время в пути между столицей Торсхавн и Рунавиком с 1 часа 14 минут до всего 16 минут.

Самая низкая точка сети туннелей находится на отметке 187 метров ниже уровня моря. Для обеспечения безопасности самый крутой уклон составляет не более 5%.

 

На 17 декабря запланирован пробный запуск с участием аварийных служб. На кольцевой развязке в центре сети будут размещены работы фарерского художника Трондура Патурссона.

Проезд по тоннелю будет платным, для легкового автомобиля нужно будет заплатить 75 датских крон (около 12 евро) в одну сторону. Местные жители могут приобрести абонемент, который сделает проезд более дешевым.

 

После ввода в эксплуатацию он станет вторым по длине туннелем в мире, проложенным под водой, после туннеля Рифаст в Норвегии.

В настоящее время строится еще один туннель, соединяющий острова Сандой и Стреймой.

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Темы: дорогистроительство
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