Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Фарерах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океана

Суббота, 5 декабря 2020, 14:17

На Фарерских островах после трех лет строительства открывается подводный автомобильный тоннель с круговой развязкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Подводные туннели соединяют острова Стреймой и Эйстурой сетью длиной около 11 км. Сеть планируется открыть 19 декабря.

 

Сеть туннелей сократит время в пути между столицей Торсхавн и Рунавиком с 1 часа 14 минут до всего 16 минут.

Самая низкая точка сети туннелей находится на отметке 187 метров ниже уровня моря. Для обеспечения безопасности самый крутой уклон составляет не более 5%.

 

На 17 декабря запланирован пробный запуск с участием аварийных служб. На кольцевой развязке в центре сети будут размещены работы фарерского художника Трондура Патурссона.

Проезд по тоннелю будет платным, для легкового автомобиля нужно будет заплатить 75 датских крон (около 12 евро) в одну сторону. Местные жители могут приобрести абонемент, который сделает проезд более дешевым.

 

После ввода в эксплуатацию он станет вторым по длине туннелем в мире, проложенным под водой, после туннеля Рифаст в Норвегии.

В настоящее время строится еще один туннель, соединяющий острова Сандой и Стреймой.

Темы: дорогистроительство


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоУбийство Александра Деревянко: двух подозреваемых схватили

Суд отменил региональный статус русского языка на Одесчине

В Минздраве рассказали, кто бесплатно получит вакцину от коронавируса

Татаров отреагировал на акцию под ОП и снова заявил про "внешнее управление"

Северный поток-2: РосСМИ сообщили о возобновлении строительства

Коронавирус: почти 14 тысяч новых заражений, 226 человек умерли

Все новости...
дороги
В Киеве ограничат движение на двух мостах
Спрос на новые легковые авто в годовом измерении упал на 17% – ассоциация
В центре Киева снова перекрывали Крещатик
Последние новости
14:23
Стало известно, какие профессии и навыки в будущем будут наиболее востребованы
14:17
відео, фотоНа Фарерах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океана
14:04
Соцстрах возобновил выплаты, ранее приостановлене по требованию законодательства
13:31
фотоУбийство Александра Деревянко: двух подозреваемых схватили
13:11
фотоЧастного нотариуса с сообщником задержали на взятке в 1,2 млн
12:42
Законопроект про Бюро экономической безопасности: нардепы подали 1,5 тысячи поправок
12:38
Украина введет санкции против архитекторов из Австрии, строящих театр в Крыму
12:15
инфографикаВ Киеве за сутки 1541 случай Covid, более ста зараженных госпитализировали
11:42
Суд отменил региональный статус русского языка на Одесчине
11:29
Разумков подписал законы для помощи предпринимателям во время карантина
Все новости...