Кое-где в Украине можно будет увидеть солнышко – синоптик
В субботу днем в Украине ожидается достаточно теплая погода без осадков.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: На всей территории – облачно с прояснениями.
Температура воздуха днем в центральных областях +4+6 градусов, на Западе +6+8, в северных и восточных областях +2+4, на юге +6+9, в Крыму до +11.
В Киеве в субботу ночью от 0 до 2 тепла, днем +4+6 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в субботу можно будет где-то в Украине увидеть солнышко или хотя бы прояснения.
В субботу-воскресенье в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что ближайшей ночью в Карпатах возможен снег, а в Луганской области – преимущественно дождь.
Дословно Диденко: "На следующей неделе в Украину придет похолодание, однако незначительное. Меньше всего оно коснется южной части Украины и прилегающих к ней центральных областей".