Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кое-где в Украине можно будет увидеть солнышко – синоптик

Пятница, 1 января 2021, 21:38

В субботу днем в Украине ожидается достаточно теплая погода без осадков.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: На всей территории – облачно с прояснениями.

Температура воздуха днем ​​в центральных областях +4+6 градусов, на Западе +6+8, в северных и восточных областях +2+4, на юге +6+9, в Крыму до +11.

В Киеве в субботу ночью от 0 до 2 тепла, днем ​​+4+6 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

 

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в субботу можно будет где-то в Украине увидеть солнышко или хотя бы прояснения.

В субботу-воскресенье в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что ближайшей ночью в Карпатах возможен снег, а в Луганской области – преимущественно дождь.

Дословно Диденко: "На следующей неделе в Украину придет похолодание, однако незначительное. Меньше всего оно коснется южной части Украины и прилегающих к ней центральных областей".

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
погода
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: