Январь будет теплее, чем обычно – синоптики

Средняя месячная температура в январе этого года предполагается выше средних многолетних значений.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений".