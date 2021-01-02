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Январь будет теплее, чем обычно – синоптики

Суббота, 2 января 2021, 13:46

Средняя месячная температура в январе этого года предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений".

Украинская правда
Темы: погода


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