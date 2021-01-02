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Половина из всех смертей от COVID-19 в Германии произошли в декабре

Суббота, 2 января 2021, 13:14
Половина из всех смертей от COVID-19 в Германии произошли в декабре

В декабре Германия зарегистрировала половину из всех смертей от коронавируса в стране с начала эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

По сравнению с ноябрем, в декабре количество смертей от коронавируса выросло втрое. Так, в течение ноября умерли 6155 пациентов, а в период со 2 декабря по 1 января - 16 718.

Общее число умерших от коронавируса в Германии с начала пандемии достигло 33 071.

30 декабря Германия впервые из всех стран Европы зарегистрировала более 1000 смертей за сутки. Таких показателей не было даже в Великобритании, Италии и Испании.

Резкий рост количества смертей от коронавируса произошел вскоре после стремительного роста количества заражений в течение ноября.

Сейчас на фоне жесткого карантина в некоторых федеральных землях прирост новых случаев снижается, однако в отдельных, как Саксония и часть Баварии, продолжает расти.

Как пишет Spiegel, ряд экспертов в области здравоохранения призывают продолжить в Германии жесткий карантин и после 10 января.

5 января премьеры федеральных земель должны встретиться с канцлером Ангелой Меркель для обсуждения дальнейших решений по поводу "локдауна".

Напомним, в своей новогодней речи Ангела Меркель отметила, что считает 2020-й год самым сложным для страны за все ее 15 лет канцлерства из-за вызовов, созданных пандемией коронавируса.

Темы: Германиякоронавирус
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