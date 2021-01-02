Пограничники получили за средства ЕС технику для обустройства границы с Беларусью

Украинские пограничники получили за средства Европейского Союза инженерную технику стоимостью более 100 тысяч евро, которая будет использоваться для обустройства границы с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники двух отрядов получили по одному трактору Landini 5-120 и по одному измельчителю веток Rinieri TRK 200. Их общая стоимость превышает 100 000 евро.

Технику еще накануне Нового года предоставило общество Excelor Holding Group (LLC).

"Помощь была оказана в соответствии с реализацией совместного с Европейским Союзом проекта международной технической помощи "Предоставление оборудования для обеспечения безопасности и демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной; специализированные транспортные средства и оборудование для работ по демаркации границы", - отмечается в сообщении Госпогранслужбы.

ГПСУ

Техника будет использоваться для демаркационных работ и инженерного обустройства украинского-белорусского участка границы.

В ГПСУ отмечают, что надлежащее инженерное обустройство государственной границы и прилегающей территории является одной из главных составляющих надежной охраны границы.

Напомним, ранее в декабре Германия передала для Государственной пограничной службы мобильную лабораторию для проверки документов, а также другое техническое оборудование для проверки документов стоимостью 140 000 евро.