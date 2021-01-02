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В воскресенье будет необычно теплая погода – синоптик

Суббота, 2 января 2021, 18:51
В воскресенье будет необычно теплая погода – синоптик
Фото: Константин Герасимов

Воскресенье, 3 января, порадует украинцев плюсовой температурой и отсутствием осадков.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Прямая речь: "Воскресенье в Украине обещает быть сухим, несколько ветрянным и преимущественно теплым, как для января.

Чем короче прогноз погоды - тем длиннее прогулки на свежем воздухе. Так как никаких опасных метеоявлений, разве что туманы, дымка и местами скромная гололедица".

Детали: Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +3+5 градусов, на востоке ожидается до +3, в южной части и на Закарпатье +6+12 градусов.

В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Ближайшей ночью около нуля, днем ​​ожидается +3+5 градусов, юго-восточный ветер может быть порывистым.

Неділя в Україні обіцяє бути сухою (карта), дещо вітряною та переважно теплою, як на січень) Температура повітря...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 2 січня 2021 р.

Украинская правда
Темы: погода
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