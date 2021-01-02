В воскресенье будет необычно теплая погода – синоптик

Воскресенье, 3 января, порадует украинцев плюсовой температурой и отсутствием осадков.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Прямая речь: "Воскресенье в Украине обещает быть сухим, несколько ветрянным и преимущественно теплым, как для января.

Чем короче прогноз погоды - тем длиннее прогулки на свежем воздухе. Так как никаких опасных метеоявлений, разве что туманы, дымка и местами скромная гололедица".

Детали: Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +3+5 градусов, на востоке ожидается до +3, в южной части и на Закарпатье +6+12 градусов.

В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Ближайшей ночью около нуля, днем ​​ожидается +3+5 градусов, юго-восточный ветер может быть порывистым.