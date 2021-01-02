Несколько немецких городков жалуются на наплыв желающих покататься на лыжах

Несколько городков, расположенных в горном массиве Гарц в Нижней Саксонии, сообщают о больших пробках и переполненных паркоместах из-за большого наплыва желающих покататься на лыжах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Полиция и местные органы власти в субботу 2 января начали просить людей не ехать в их районы, потому что там уже полно других туристов.

При этом, подъемники, рестораны и места отдыха согласно действующим карантинным ограничениям остаются закрытыми, поэтому людям фактически негде согреться и отдохнуть.

"Лыжные зоны района уже заполнены. Здесь километровые пробки. Места для парковки закончились! Наш призыв - разворачивайтесь, не едьте в лыжные районы. Сейчас не время собираться толпами", - написала в своем Твиттере полиция района Хохзауэрланд.

Полиция сообщила также, что увеличит присутствие на улицах для контроля за соблюдением масочного режима и других карантинных ограничений.

Полиция Гослара также опубликовала совет не ехать в их район, объясняя, что большинство паркомест уже заняты, и прося не парковаться на обочинах дорог.

Подобный ажиотаж наблюдался и в минувшие выходные.

Как уже сообщалось, ряд горнолыжных курортов в соседней Австрии за большого наплыва отдыхающих начали ограничивать въезд или совсем прекратили работу.