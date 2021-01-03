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МОЗ добавил Польшу и Британию в список "красных" стран для украинцев

Воскресенье, 3 января 2021, 15:18

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 000 населения.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Минздрава.

В "красном" списке на сегодня 49 стран, среди которых добавились Великобритания и Польша. Также в списке остаются Германия, Чехия, США, Черногория, Молдова, Грузия, Венгрия, Португалия, Турция, Румыния, Кипр.

Количество "красных" стран увеличилось, тогда как в последний раз оно составляло 47.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. На прошлой неделе этот показатель для Украины составлял 315,3.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленую" зону входят 194 страны, в частности, соседние Беларусь, Россия, а также Франция, Испания, Бельгия, Канада, Китай.

Темы: ПольшаВеликобританияМинздрав


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